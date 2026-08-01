Bazı insanlar burçlara inanır, bazıları kadere... Ama hepimizin ortak inandığı tek bir şey vardır: Evren bazen bize özel çalışıyor.

Üstelik bunu büyük olaylarla değil, günlük hayattaki küçük sinir krizleriyle belli ediyor. Sanki yukarıda görünmez bir toplantı yapılıyor.

"Arkadaşlar, Lütfi bugün arabayı yıkatacakmış." "Harika. Bulut ekibi hazır mı?" "Hazır efendim." "Yağmuru salın."

Arabayı yıkatırsınız. Hava tahmininde yağmur ihtimali %0'dır. Siz köpüğü durular durulamaz gökyüzü, yıllardır beklediği görevi hatırlar. Sanki bulutlar "Tamam çocuklar, hedef temiz araç." diye haberleşmiştir.

Çamaşırları asarsınız. Yarım saattir tek yaprak kıpırdamayan hava, mandalı takmanızla birlikte kasırga provasına başlar. Çamaşır ipi olimpik jimnastik aletine dönüşür.

Şemsiyeyi yanınıza alırsınız. Gün boyu güneş açar. Almazsınız... Meteoroloji bile "Biz de bunu beklemiyorduk." açıklaması yapmak zorunda kalır.

Evden erken çıkarsınız. Trafik bomboştur. Bir gün "Nasıl olsa yakın." dersiniz; o sabah bütün şehir aynı kararı vermiştir. Önünüzdeki herkes de özellikle sizin gideceğiniz yola çıkmıştır.

Markette en kısa kuyruğu seçersiniz. Tam önünüzdeki müşteri bozuk para koleksiyonunu kasaya boşaltır. Ardından fiyatı okunmayan üç ürün, kasiyerin vardiya değişimi ve fiyat kontrolü başlar. Siz sıradayken diğer kasalar adeta hızlı tren hattına dönüşür.

Telefonun şarjı %100'dür. Kimse sizi aramaz. Şarj %2 olunca anneniz, banka, kargo, arkadaşınız ve hiç beklemediğiniz bir numara aynı anda ulaşmaya çalışır.

İnternet çok hızlıdır. "Bugün maşallah." dediğiniz an video donar. Çünkü internetin nazarı en çok övgüden etkilenir.

Çok aceleniz vardır. Önünüzde yürüyen insanlar tam sizin sollayamayacağınız şekilde yan yana dizilir. Sanki görünmez bir koreografi çalışmışlardır.

Arabayla giderken yeşil ışık serisi yakalarsınız. "Bugün şanslıyım." dediğiniz anda kırmızı ışıklar zincirleme başlar. Bir sonraki yeşili görmek için küçük bir ömür geçirirsiniz.

Diyete başlama kararı aldığınız gün iş yerine biri baklava getirir. Normal zamanda kimsenin aklına gelmeyen ikramlar, sizin irade gösterdiğiniz gün ortaya çıkar.

Gece "Bugün erken yatacağım." dersiniz. O gece yıllardır ses çıkarmayan arkadaşınız "Uyuyor musun?" diye mesaj atar. Mahallede düğün olur. Üst komşu mobilya taşır. Sivrisinek de kulağınızda solo konser verir.

Yazın arabaya binersiniz. Direksiyon mangal teli, emniyet kemeri toka kısmı ise kaynak makinesi sıcaklığındadır. İlk dokunuştan sonra istemsizce yeni bir dans figürü keşfedersiniz.

Buzdolabının kapağını biraz uzun açık tutarsınız. Evdekiler, ülkenin enerji politikasını tek başınıza bozmuşsunuz gibi tepki verir. Oysa siz sadece iki dakika serinlemek istemişsinizdir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Yapay Zeka ile "Hapis Cezası" (Kanada, 2025):

Kanada'daki bir mahkeme, sanığın ceza süresini hesaplamak için yapay zeka tabanlı bir yazılım kullandı. Ancak sanık, bu yazılımın onu 9 ay fazla hapiste tuttuğunu iddia ederek 13,5 milyon dolarlık dava açtı. Mahkeme, yapay zekanın mahkeme sistemine entegrasyonunun hala deneme aşamasında olduğu gerekçesiyle davayı inceliyor.

TESPİTLİ YORUM

@hewruewr Sinemaya tek gidebilen insan. Şu insanı hiçbir şey yıkamaz. Zombi saldırısında biraz tadı kaçar sadece ama yine de çayını koyar hayata kaldığı yerden devam eder.

GülüYorum

@yusufkenanatc Eskiden bazı şeylere sinirlenirdim şimdi her şeye sinirleniyorum...