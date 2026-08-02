Kübra Süzgün'den Özge Özpirinçci'ye ağır suçlamalar! Gözyaşları içinde paylaştı: "Bizi çetelere yem ettin"

Süzgün, açıklamalarının devamında çocukluğunu ve gençlik yıllarını korku içinde geçirdiğini "Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu yaşayabildim ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Biz her gün ailecek 'bizi ne zaman öldürürler' diye bekledik. Benim babam o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa hepsini sattı ve ölümüne savaştı. Hala da bizi korumak için savaşıyor." sözleriyle ifade etti.