Kübra Süzgün'den Özge Özpirinçci'ye ağır suçlamalar! Gözyaşları içinde paylaştı: "Bizi çetelere yem ettin"
'Kadın' dizisinde "Nisan" karakteriyle tanınan Kübra Süzgün, yayınladığı videoda eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci'yi kendisini ve ailesini tehlikeye atmakla suçladı. Gözyaşları içinde konuşan genç oyuncu, yıllardır büyük korku yaşadıklarını öne sürerken, Özpirinçci cephesinden ise daha önce yapılan açıklamada iddialar reddedilmiş ve hukuki sürecin başlatılacağı duyurulmuştu.
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