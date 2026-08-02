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Kübra Süzgün'den Özge Özpirinçci'ye ağır suçlamalar! Gözyaşları içinde paylaştı: "Bizi çetelere yem ettin"

'Kadın' dizisinde "Nisan" karakteriyle tanınan Kübra Süzgün, yayınladığı videoda eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci'yi kendisini ve ailesini tehlikeye atmakla suçladı. Gözyaşları içinde konuşan genç oyuncu, yıllardır büyük korku yaşadıklarını öne sürerken, Özpirinçci cephesinden ise daha önce yapılan açıklamada iddialar reddedilmiş ve hukuki sürecin başlatılacağı duyurulmuştu.

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Kübra Süzgün’den Eski Rol Arkadaşı Özpirinçci’ye Ağır Suçlama!

Televizyon dünyası, çocuk yaşta rol aldığı Kadın dizisiyle tanınan Kübra Süzgün'ün sosyal medyada paylaştığı video ile gündeme geldi. Dizide Özge Özpirinçci'nin canlandırdığı "Bahar" karakterinin kızı "Nisan"a hayat veren genç oyuncu, yıllar sonra eski rol arkadaşına yönelik çok ağır suçlamalarda bulundu.

Kübra Süzgün Gözyaşları İçinde Özpirinçci’yi Suçladı

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamayan Süzgün, Özge Özpirinçci'yi kendisini ve ailesini tehlikeye atmakla suçladı. Genç oyuncu, yaşadıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

Özge Özpirinçci, beni tanıdın mı? Hani 'Kadın' dizisinde Nisan olarak oyunculuk yapan Kübra ben. Hani 7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ederek kaçıp gittiğin Kübra ben.

Süzgün: ’Çocukluğumu ve Gençliğimi Korku İçinde Geçirdim’

Süzgün, açıklamalarının devamında çocukluğunu ve gençlik yıllarını korku içinde geçirdiğini "Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu yaşayabildim ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Biz her gün ailecek 'bizi ne zaman öldürürler' diye bekledik. Benim babam o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa hepsini sattı ve ölümüne savaştı. Hala da bizi korumak için savaşıyor." sözleriyle ifade etti.

Video Oynatma İkonu Kübra Süzgün ile Özge Özpirinçci arasında çete krizi
Kübra Süzgün’den Özpirinçci’ye Sitem Dolu Mesaj!

"SENİ ALLAH'A ŞİKAYET EDECEĞİM"

Genç oyuncu, sözlerinin devamında Özpirinçci'ye sitem ederek "Ve umarım sen de Bodrum'da çok güzel eğleniyorsundur. Ama Allah'tan tek bir dileğim var; bana ve aileme bu dünyada yaşattıklarının 100 katını Allah'ım inşallah sana da yaşatırken bana da göstermeyi nasip etsin. Ama eğer göremezsem seni Allah'a şikayet edeceğim. Ve umarım bu dünyada veremediğin hesabı Allah'ın huzurunda verirsin." dedi.

Sosyal Medyada Gündem: Kübra Süzgün’ün Videoları

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan videonun ardından gözler Özge Özpirinçci'ye çevrildi.

Serkan Süzgün’den Özpirinçci’ye Suçlama: ’Hukuki Süreçte Mağdur Edildik’

NE OLMUŞTU?

Konuya ilişkin tartışmaların temeli, geçtiğimiz aylarda Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün'ün yaptığı açıklamalara dayanıyor. Serkan Süzgün, kızının fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla yürüttükleri hukuki süreçte, Özge Özpirinçci'nin yönlendirmesiyle tanıştıkları avukat Nail Gönenli tarafından mağdur edildiklerini öne sürmüş ve yardım çağrısında bulunmuştu.

Özge Özpirinçci’den İddialara Yanıt: ’Avukat Tavsiyesi Verdik’

Bunun üzerine Özge Özpirinçci de ilk kez kamuoyuna açıklama yaparak iddiaları reddetmişti. Ünlü oyuncu, 2017-2019 yılları arasında Kadın dizisinin setinde Serkan Süzgün'ün kendisinden avukat tavsiyesi istediğini belirterek, yalnızca kendi avukatı Nail Gönenli'ye yönlendirdiğini, dava sürecinin hiçbir aşamasında yer almadığını ifade etmişti.

Özpirinçci: ’Konuya Hiçbir Aşamada Dahil Olmadım’

"KONUYA HİÇBİR AŞAMADA DAHİL OLMADIM"

Özpirinçci açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

2017-2019 yılları arasında Kadın dizisinde birlikte çalıştığım Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün, bir gün sette yanıma gelerek yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş ve bir avukata ihtiyacı olduğunu ifade etmiştir. Bunun üzerine kendisini avukatım Nail Gönenli'ye yönlendirdim. Bahsi geçen konuya hiçbir aşamada dahil olmadım.

Özpirinçci: ’Gerçeğe Aykırı İddialarla Mücadele Ediyorum’

Yaklaşık yedi yıldır kendisi ve ailesi hakkında gerçeğe aykırı iddialar ortaya atıldığını belirten oyuncu, "Buna rağmen aradan geçen yaklaşık yedi yıl boyunca şahsıma, aileme ve yakın çevreme yönelik gerçeğe aykırı itham, iftira, tehdit ve hakaret içeren beyanları üzüntü ve şaşkınlıkla takip ediyorum." şeklinde açıklama yaptı.

Özpirinçci Sessizliğini Bozdu: ’Hukuki Süreç Başlatacağım’

SESSİZLİĞİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Sessiz kalmasının nedeninin Kübra Süzgün'ün zarar görmesini istememesi olduğunu ifade eden Özpirinçci, aile bireylerinin de hedef alınması üzerine hukuki süreç başlatacağını açıklamıştı.

Özge Özpirinçci: ’Tüm Yasal Yollara Başvuracağım’

Ünlü oyuncu, "Bundan sonra tarafıma, aileme veya yakın çevreme yönelik sürdürülecek her türlü gerçeğe aykırı itham, iftira, tehdit ve hakaret içeren açıklamalar karşısında kişilik haklarımın korunması amacıyla tüm yasal yollara başvuracağımı kamuoyuna bildiririm." ifadelerini kullanmıştı.

Özpirinçci’den Yeni Açıklama Bekleniyor

GÖZLER ÖZPİRİNÇCİ'YE ÇEVRİLDİ

Özge Özpirinçci'nin, Kübra Süzgün'ün son videosunda dile getirilen yeni iddialara ilişkin ise henüz yeni bir açıklaması bulunmuyor.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin