Erdal Beşikçioğlu’nun emniyet ifadesi ortaya çıktı

Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun şüpheli para hareketleri, belediyedeki atama ağı, şaibeyi ele veren tapeler ve Whatsapp yazışmaları deşifre oldu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'nun 207 sayfalık emniyet ifadesine Takvim.com.tr ulaştı.

'AYLIK KAZANCIM 2,5 MİLYON' DEDİ PARA GİRİŞLERİ FARKLI ÇIKTI

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan Beşikçioğlu'na "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten Beşikçioğlu, "Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

İfade tutanağında ekonomik durumunu açıklayan Beşikçioğlu, "Aylık gelirim 2 milyon 500 bin liradır. Bu gelir belediye başkanlığı maaşı, Tatbikat Sahnesi bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri, telif ödemelerinden oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ancak dosyaya yansıyan banka hareketlerinde bu tutarla uyumlu düzenli para giriş serisi saptanamadı.

Harici para girişlerinin toplamı 2024 yılında 6 milyon 101 bin lira, 2025 yılında 9 milyon 468 bin lira olarak belirlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, emniyetteki sorgusunda rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlamalarına karşı savunma yaptı.

KABARIK SERVET LİSTESİ

Sahip olduğu menkul, gayrimenkulleri tek tek sıralayan Beşikçioğlu, "Ordu Ünye'de fındık bahçelerim, Çeşme Ardıç Mahallesi'nde müstakil evim, Urla'da yüzde 50 hisseli müstakil evim, İzmir Güzelyalı'da dairem, İstanbul Büyükyalı'da loft dairem, Ankara Güneş Sokak'ta dairem, Ayvalık'ta hisseli arsam, iki motosikletim, Audi A6 marka otomobilim bulunmaktadır." diye konuştu.

Mal varlığını yıllar içindeki birikimleri, miras yoluyla elde ettiğini öne sürdü.

ADRESE TESLİM İHALE

Soruşturma kapsamında ifade veren belediye personeli, çöp toplama, araç kiralama ihalesinde yaklaşık maliyet, tekliflerin başka kişilerce hazırlandığını aktardı.

İhalenin Standart Katı Atık firmasının kazanacağı şekilde hazırlandığını anlatan personel, "Görevlendirilmem Erdal Beşikçioğlu, Mutlu Kerimoğlu, İhsan Bahri Bellek'in talebiyle yapıldı." dedi.

Beşikçioğlu ise suçlamaları reddetti.

Belediyenin tartışmalı ihale, alım, ödeme süreçleri sorulduğunda çelişkili beyanlarda bulunan Beşikçioğlu, "Başkan olarak genel denetim, gözetim görevim bulunmaktadır. Ancak ihalelerde herhangi bir görev, yetkim yoktur. Usulsüzlüklerden Sayıştay raporlarının hazırlanmasının ardından haberdar oldum." savunmasını yaptı.

250 MİLYONLUK RÜŞVET ANLAŞMASI

Büyük inşaat projesindeki imar değişiklikleri için toplam 250 milyon liralık rüşvet anlaşması yapıldığına ilişkin tespitler dosyada yer aldı.

Tanık anlatımlarına göre proje sahibi, "Konut alanlarındaki değişiklikler için 70 milyon lira, ticari alanlardaki değişiklikler için 180 milyon lira üzerinde anlaştık." beyanında bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, İmar Müdürü Serpil Zengin'le prensip anlaşması yapıldığı, Beşikçioğlu'nun sözlü onayının alındığı kaydedildi.

Aylık 2 milyon 500 bin lira gelir beyan eden Beşikçioğlu’nun banka hesaplarındaki milyonlarca liralık kaynağı belirsiz transferler dikkat çekti.

"İKİ OTOBÜS PARASINI BANA GETİRECEKSİN"

Ruhsat işlemleri sırasında kendisinden para istendiğini belirten müteahhit, belediye önünde Beşikçioğlu ile karşılaştığını aktardı.

Müşteki, "Beşikçioğlu bana otobüsleri göstererek 'İş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin.' dedi." ifadelerini kullandı.

"PARAYI OZAN'A VERDİN Mİ?"

Belediyeye ait iki otoparkın kiralanması için Ozan Yiğit'e 8 bin dolar verdiğini ileri süren müşteki çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Belediyede bulunduğum sırada Beşikçioğlu odaya girip bana 'Parayı Ozan'a verdin mi?' diye sordu. 8 bin dolar verdiğimi söyleyince '1 milyon 500 bin lira vereceksin.' karşılığını verdi." dedi.

MALİ MÜŞAVİRDEN BEŞİKÇİOĞLU'NUN HESABINA 13 SEFERDE 5.4 MİLYON

Mali müşaviri Gültekin Bayındır'ı Belediye Başkan Yardımcısı yapan Beşikçioğlu'nun hesabına 13 ayrı işlemde toplam 5 milyon 445 bin 50 lira gönderildiği belirlendi.

Bayındır'ın oğlu Batuhan Bayındır'dan 2026 yılında 3 transferde 2 milyondan fazla tutar geldiği saptandı.

Para trafiğinin kaynağı sorulan Beşikçioğlu, "Gültekin Bayındır benim mali müşavirimdir. Transferler genel olarak ailemin ticari, özellikle medya faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

Kendi mali müşavirini, asker arkadaşını başkan yardımcısı yapan Beşikçioğlu, bu kişilerden hesabına gelen 7 milyonu aşkın parayı borç, medya faaliyetleri gerekçeleriyle açıkladı.

BAŞKAN YARDIMCISINDAN 975 BİN LİRA… "KARTIM YETERSİZDİ DİYE İSTEDİM"

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait Nefes Restoran şirketinden Beşikçioğlu'nun hesabına 26 Aralık 2024 tarihinde 700 bin lira, 27 Aralık 2024 tarihinde 275 bin lira olmak üzere toplam 975 bin lira gönderildiği ortaya çıktı.

Paranın gönderildiği sırada yurt dışında olduğunu anlatan Beşikçioğlu, "Otel nakit ödeme kabul etmedi. Kredi kartı limitim yetersiz kalınca Kerimoğlu'ndan borç istedim. Parayı kredi kartına yatırarak limit açtırdım, Türkiye'ye döndükten sonra borcu ödedim." savunmasını yaptı.

Hakkındaki 250 milyon liralık rüşvet çarkı, adrese teslim ihale iddialarını reddeden Beşikçioğlu, ihalelerde yetkisi olmadığını öne sürdü.

"DOSTANE" RÜŞVET

Mutlu Kerimoğlu'nu askerlik döneminden beri tanıdığını belirten Beşikçioğlu, "Aramızda dostane ilişki bulunmaktadır, birbirimize borç verip aldık." dedi.

Kritik atamalardaki Kerimoğlu etkisine dikkat çeken Beşikçioğlu, İhsan Bahri Bellek, Serpil Zengin, Muzaffer Çakır, Levent Bozkurt, Zülküf Sancar'ı Kerimoğlu vasıtasıyla tanıdığını bildirdi.

Müteahhitlerden otobüs parası, otopark kiralaması için milyonlarca lira talep ettiği yönündeki tanık beyanları dosyaya girerken, Beşikçioğlu adaylık şartını sağlamak için meclis üyesinin evine taşındığını, Behzat Ç. dizisi için belediye imkanlarının kullanıldığını kabul etti.

BELEDİYE TESİSLERİNİ BEHZAT Ç.'YE MALZEME YAPMIŞ

Beşikçioğlu'nun oyuncu olarak yer aldığı "Behzat Ç." dizisinin çekimlerinde belediyeye ait tesis, personel, imkanların kullanıldığı iddiaları soruldu.

Suçlamaları cevaplayan Beşikçioğlu, "Yapım şirketi belediyeye ödeme yapmıştır. Çekimlerin Etimesgut'un tanıtımına katkısı oldu, belediye zarara uğratılmadı." ifadelerini kullandı.

ADAYLIK İÇİN ADRES SAHTEKARLIĞI

Etimesgut Belediye Başkanlığına aday olabilmek için ikametini Belediye Meclis Üyesi Ozan Yiğit'in evine aldırdığını itiraf eden Beşikçioğlu, "Ozan Yiğit'i Mutlu Kerimoğlu vasıtasıyla tanıdım, aramızda ticari ilişki yoktur." dedi.

Emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Beşikçioğlu'nun Ankara Batı Adliyesi'nde savcılık sorgusunun yapılacağı öğrenildi.