Yaz mevsimi eskiden deniz, tatil ve dondurma demekti. Ama artık dışarı çıkınca "Acaba bu kadar pişmek için marine olmam yeterli mi?" diye düşündüren bir mevsim. İşte sıcaklarla mücadelede insanlığın geliştirdiği yöntemler...

* Gölgeden gölgeye ilerleyin.

Kaldırımda yürümeyin. Ağaç gölgeleri arasında ilerleyin. Kendinizi Assassin's Creed görevindeymiş gibi hissedebilirsiniz ama en azından erimezsiniz.

* Arabaya biner binmez direksiyona dokunmayın.

Direksiyon değil, tost makinesi. İlk temas sonrası "Ben bunu niye tuttum?" diye elinizi sallayarak dans etmeye başlarsınız.

* Emniyet kemerini yavaşça takın.

Metal tokayı güneşte bırakılmış tavaya çevirmeyi başaran mühendisleri tebrik ediyoruz. O toka bazen teninizle ömür boyu sürecek bir ilişki kurmak istiyor.

* Soğuk duşun süresini uzatmayın.

Duştan çıktığınız anda yine aynı sıcak sizi bekliyor. Banyonun kapısını açınca sanki "Devam edelim mi?" diyen sıcak hava içeri dalıyor.

* Telefonu arabada bırakmayın.

Yarım saat sonra telefon değil, cep tipi güneş paneli olur. Elinize alınca "Şarjı değil kendisi yüzde yüz olmuş" dersiniz.

* Buzdolabının kapağını gereğinden uzun açık tutmayın.

Amacınız su almakken bir anda buzdolabının önünde hayatınızı sorgulayan heykele dönüşürsünüz. Ev halkı da arkadan klasik cümleyi kurar: "Klima mı çalıştırıyorsun?"

* Plastik sandalyeyeoturmadan önce testedin.

Güneşte kalmış plastik sandalye, insanı yaz tatilinden çok çocukluk travmalarıyla buluşturur.

* "Bugün yürüyüş yapayım" fikrini öğlen 2'de uygulamayın.

Bu saatten sonra yürüyüş değil, güneşle bire bir mücadeleye çıkmış olursunuz.

* Biri "Sıcak ama kuru sıcak" diyorsa...

Onunla tartışmayın. Çünkü o cümle sıcağı bir anda serinletmiyor. Siz yine de terlemeye devam ediyorsunuz.

* Evde vantilatörün önünden geçen kişiyle aranıza mesafe koyun.

Çünkü o kişi sadece odadan geçmiyor; sizin üç dakikalık serinliğinizi de yanında götürüyor.

* Dondurma yerken hızınızı iyi ayarlayın.

Yavaş yerseniz erir. Hızlı yerseniz beyniniz donup kısa süreli hayatı sorgularsınız. Yaz mevsimi her türlü kazanıyor.

* En büyük yalan: "Akşama doğru serinler."

Akşam olur... Güneş gider ama bıraktığı sıcak nöbete devam eder. Siz de pencerenin önünde en ufak esintiyi görünce, milli piyangodan büyük ikramiye çıkmış gibi mutlu olursunuz. Çünkü yazın en büyük lüks artık tatil değil... Esen bir rüzgârdır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Uğursuz Ev Davası (ABD): Bir ev sahibi, kiracısı tarafından önceki kiracının evde intihar ettiğini söyleyerek dava edildi. Davacı, perdede beyin parçaları bulduğunu iddia etti. Ancak yapılan incelemede perdedeki organik maddenin tavuk yağı olduğu ortaya çıktı. Davacı, hem davayı kaybetti hem de avukatlık ücretlerini ödemek zorunda kaldı...

TESPİTLİ YORUM

@erymngk Keşke 20-30 yıl öncesinde yaşayıp sadece bilgisayar kullanmayı bildiği için işe alınan bir memur olsaydım...

GülüYorum

@oznurakcali Oğlum (3) "Anne, iyi ki seninle tanışmışız" dedi:) Ne diyeyim, tanıştığımıza memnun oldum yavrum :))