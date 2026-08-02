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10 yıldır aranan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'yi bere detayı ele verdi: Otelde toplantıya katıldı takibe takıldı

15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast teşebbüsüne katıldığı belirtilen ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanmasını sağlayan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, açık kaynak incelemesi sırasında yakalanan kritik bir fotoğraf karesiyle firarinin izine ulaştı.

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10 yıldır aranan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'yi bere detayı ele verdi: Otelde toplantıya katıldı takibe takıldı

15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast teşebbüsüne katıldığı belirtilen ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Video Oynatma İkonu Karatepe'yi ele veren görüntü!

AFYONKARAHİSAR'A ÖZEL SENARYOLAR

Güvenlik birimleri, uzun süredir firari durumdaki Karatepe'nin izini sürerken bölgenin dinamiklerini de dikkate aldı. Şahsın Afyonkarahisar'da yerel bir firmada mermercilik ve inşaat işlerinde çalışarak kimliğini gizlemeye çalışabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Firai FETÖ'cü Burkay Karatepe otelde katıldığı bir etkinlikte kameraya yakalandı. (Fotoğraflar İHA, A Haber ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Firai FETÖ'cü Burkay Karatepe otelde katıldığı bir etkinlikte kameraya yakalandı. (Fotoğraflar İHA, A Haber ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

NİSAN 2026'DAKİ OTEL TOPLANTISINDA KAMERAYA YAKALANDI

Emniyet birimlerinin yürüttüğü sanal devriye ve açık kaynak çalışmaları sırasında Nisan 2026'da Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen yapı malzemeleri firmasına ait bilgilendirme ve ürün tanıtım toplantısının görselleri tek tek incelendi.

Firai FETÖ'cü Burkay Karatepe'yi kafasındaki bere ele verdi.Firai FETÖ'cü Burkay Karatepe'yi kafasındaki bere ele verdi.

FİRARİ KARATEPE'Yİ ELE VEREN BERE DETAYI

Toplantıya katılan kişiler arasında kapalı alanda bere takarak yüzünü gizlemeye çalışan bir kişinin bulunması güvenlik güçlerinin dikkatini çekti ve incelemeler bu kişi üzerinde yoğunlaştırıldı.

FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin saklandığı hücre eviFETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin saklandığı hücre evi

YÜZ ANALİZİYLE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan detaylı yüz ve fiziki profil analizleri sonucunda bereyle kimliğini gizlemeye çalıştığı değerlendirilen kişinin Burkay Karatepe olduğu tespit edildi.

FETÖ mensubu Burkay Karatepe böyle yakalandı.FETÖ mensubu Burkay Karatepe böyle yakalandı.

Düzenlenen operasyonla firari yakalandı ve yaklaşık 10 yıldır süren kaçış sona erdi.

15 Temmuz suikast timindeki tek firariydi! FETÖcü Burkay Karatepe yakalandı15 Temmuz suikast timindeki tek firariydi! FETÖcü Burkay Karatepe yakalandı

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10 yıldır aranan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'yi bere detayı ele verdi: Otelde toplantıya katıldı takibe takıldı-6 10 yıldır aranan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'yi bere detayı ele verdi: Otelde toplantıya katıldı takibe takıldı-7 10 yıldır aranan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'yi bere detayı ele verdi: Otelde toplantıya katıldı takibe takıldı-8
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