15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast teşebbüsüne katıldığı belirtilen ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Karatepe'yi ele veren görüntü! AFYONKARAHİSAR'A ÖZEL SENARYOLAR



Güvenlik birimleri, uzun süredir firari durumdaki Karatepe'nin izini sürerken bölgenin dinamiklerini de dikkate aldı. Şahsın Afyonkarahisar'da yerel bir firmada mermercilik ve inşaat işlerinde çalışarak kimliğini gizlemeye çalışabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Firai FETÖ'cü Burkay Karatepe otelde katıldığı bir etkinlikte kameraya yakalandı. (Fotoğraflar İHA, A Haber ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)



NİSAN 2026'DAKİ OTEL TOPLANTISINDA KAMERAYA YAKALANDI Emniyet birimlerinin yürüttüğü sanal devriye ve açık kaynak çalışmaları sırasında Nisan 2026'da Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen yapı malzemeleri firmasına ait bilgilendirme ve ürün tanıtım toplantısının görselleri tek tek incelendi.