10 yıldır aranan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'yi bere detayı ele verdi: Otelde toplantıya katıldı takibe takıldı
15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast teşebbüsüne katıldığı belirtilen ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanmasını sağlayan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, açık kaynak incelemesi sırasında yakalanan kritik bir fotoğraf karesiyle firarinin izine ulaştı.
15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast teşebbüsüne katıldığı belirtilen ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
Karatepe'yi ele veren görüntü!
AFYONKARAHİSAR'A ÖZEL SENARYOLAR
Güvenlik birimleri, uzun süredir firari durumdaki Karatepe'nin izini sürerken bölgenin dinamiklerini de dikkate aldı. Şahsın Afyonkarahisar'da yerel bir firmada mermercilik ve inşaat işlerinde çalışarak kimliğini gizlemeye çalışabileceği ihtimali üzerinde duruldu.
NİSAN 2026'DAKİ OTEL TOPLANTISINDA KAMERAYA YAKALANDI
Emniyet birimlerinin yürüttüğü sanal devriye ve açık kaynak çalışmaları sırasında Nisan 2026'da Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen yapı malzemeleri firmasına ait bilgilendirme ve ürün tanıtım toplantısının görselleri tek tek incelendi.
FİRARİ KARATEPE'Yİ ELE VEREN BERE DETAYI
Toplantıya katılan kişiler arasında kapalı alanda bere takarak yüzünü gizlemeye çalışan bir kişinin bulunması güvenlik güçlerinin dikkatini çekti ve incelemeler bu kişi üzerinde yoğunlaştırıldı.
YÜZ ANALİZİYLE KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Yapılan detaylı yüz ve fiziki profil analizleri sonucunda bereyle kimliğini gizlemeye çalıştığı değerlendirilen kişinin Burkay Karatepe olduğu tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla firari yakalandı ve yaklaşık 10 yıldır süren kaçış sona erdi.