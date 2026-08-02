Başkan Erdoğan'ı hadsizce hedef aldı! TİP'li Saliha Sera Kadıgil'e soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir’deki mitingde yaptığı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir'deki mitingde yaptığı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel