CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'ı hadsizce hedef aldı! TİP'li Saliha Sera Kadıgil'e soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir’deki mitingde yaptığı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan'ı hadsizce hedef aldı! TİP'li Saliha Sera Kadıgil'e soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir'deki mitingde yaptığı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Batı'nın gözüne girmek için yine sınır tanımadı! Cem Özdemir'den alçak provokasyon: Yine Müslümanları kötüledi
SONRAKİ HABER

Cem Özdemir yine Müslümanları hedef gösterdi!
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler