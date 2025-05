"Her şey yolunda" dediğinde gerçekten her şey yolundadır. Çünkü düşünmüyordur. (Ya da düşünse de "zaten düzelir" kafasındadır.)



Alışverişe 5 dakika dayanır. Ama FIFA'da 3 saat geçirebilir.

Mağaza: Zaman kaybı. Oyun: Yaşam amacı.



Kavga çıkar diye susar. Ama susunca da kavga çıkar. "Sorun ne?" – "Hiçbir şey."



Evdeki şeyin yerini asla bilmez ama başka takımın yedek kalecisini ezbere söyler.



Bir 'hımm' sesiyle 3 gün idare edebilir. (Kadınlar cümleyle konuşur, erkekler sesle.)



"Ben hallederim" cümlesi, bilinmeyen bir tarihe ertelenmiş işler listesidir.



Makarna + ketçap = gurme lezzet. Kendi kendine gurme olmuş, MasterChef ruhu yok.



"Ben ona sinirlenmedim ki" deyip, 2014'te WhatsApp'ta atılan bir sticker'ı hala unutmaz. Not: Erkeklerin de hafızası var, ama garip yerlerde devreye giriyor.



Mutfakta 10 dakika geçirince kendini Jamie Oliver ya da Somer Şef zanneder.



Multitasking (aynı anda birden fazla görevi yerine getirme yeteneği): Hem televizyon izler hem… televizyon izler.



Ağzından yılda 2 kez "özür dilerim" çıkar. O da "yine mi?" tepkisiyle boşa gider.



Kendi saçını kestirse kimse fark etmez, ama senin 0.5 ton açık boya değişimini hemen yakalar. (…tabii Instagram'da görmüşse.)



Bir şeyi bulamazsa "yok"tur. Çünkü çekmeceyi AÇMAMIŞTIR.



Görmemiş gibi mesaj atar: "Uyudun mu?" – Saat 03:47. Uyudum da, sen neden uyanıksın asıl soru bu.



En romantik hali: "Aç mısın?" diye sormasıdır.



Kendi seçtiği filmi izlerken bile "sıkıldım" der. Ama 8. kez "Hızlı ve Öfkeli" izleniyorsa sorun yoktur.



Dolabında 40 tane tişört vardır ama hep aynı üçünü giyer.

Çünkü "en rahat onlar".



"Sana bir şey soracağım ama sinirlenme" cümlesiyle 2 saatlik açıklama yapar. Ve sinirlenmeni garip karşılar.



Kavga sırasında sessiz kalır ama 6 saat sonra aklına cevabın kralı gelir. (Geç gelen adalet.)



Küçük hasta olduğunda "bir şeyim yok" der ama sen grip olunca: "Acil servise gitsek mi?" Kadın grip: Çorba. Erkek grip: Vasiyet yazılıyor olabilir.





ERKEKLERİN KADINLAR HAKKINDAKİ ANALİZLERİ



"Ben iyiyim" dediğinde... asla iyi değildir. Bir şey vardır. Ne olduğunu senin bulman gerekir. Hadi kolay gelsin.



Gardıropta 100 parça kıyafet vardır ama "giyecek hiçbir şeyim yok".



"Sen bilirsin" dediğinde asla sen bilmezsin. O kararı onun istediği gibi almazsan büyük ihtimalle bir süre susulur.



1 mesajı 3 farklı arkadaşına atıp ne demek istediğini tartışabilir.



Film izlerken tüm karakterlerin duygusal motivasyonunu analiz eder. Ama arabayı nereye park ettiğini unutur.



Telefon şarjı %70'se "bitmek üzere" sayılır. Kadın mantığına göre o artık kritik seviye.



Aynı anda hem ağlayıp hem sinirlenip hem yemek yapabilir. (Ve sen hâlâ kablonun nereye takıldığını çözmeye çalışıyorsundur.)



"Alma artık hiçbir şey" der. Ertesi gün 8 paket kargo gelir. "Onlar önceden alınmıştı."



İki kadın arkadaş kavga ettiyse; ikisi de haklıdır. Aynı anda. İnanılmaz bir denklem.



Tartışmada konuyu alır, 2017'de yapılmış bir doğum günü paylaşımına kadar götürür.

"Sende değişen bir şey var" dediğinde, onu fark ettiğin için daha çok sever. Fark etmezsen dert olur.



Yeni bir şey alınca ilk 3 gün dolapta bekler. "Hemen giyilmez." (Bu bir kuraldır, kanun gibi işler.)



Sürpriz ister ama "Neye sevindiğini bilmen gerekir."



Ağlayarak gelen birini sarılarak sakinleştirir. Ama o sarılmanın da şekli çok önemli.



Bir cümlede hem sevdiğini söyler, hem sitem eder, hem ima bırakır. (Anlamadıysan: "Boşuna anlatmışım.")



Sorduğu soruya doğru cevap versen bile, nasıl söylediğin önemli. Tonlama hayat kurtarır.



"Tatlı yok mu?" dediğinde asla sıradan bir tatlı kastetmiyordur. Gül suyu, tarçın, kırmızı tabak da lazım.



1 saat süslenip "Çok mu abarttım?" diye sorar. Evet desen olay, hayır desen "Gerçek fikrin bu mu?"



Trip atar ama "Ben trip atmıyorum" diye ısrar eder. O sadece "biraz kırılmıştır."



Aynı anda hem güçlü, hem hassas, hem anlayışlı, hem neşeli, hem de sakin olmanı ister. Ve seni gerçekten sevdiği için… sen de olursun.



TESPİTLİ YORUM

@unhommequilit Kediler arama kurtarma çalışmalarında köpeklerden daha yetenekliymiş. Ama kimseyi mutlu etmek gibi bir motivasyonları olmadığı için bu görevi de sallamıyorlarmış ahahaha



BUNLARI BİLİYOR MUSUN?

II. Dünya Savaşı sırasında Nazi subayları, propaganda amaçlı sıra dışı deneyler yaptı. İddialara göre, bir köpeğe daktilo kullanmayı öğrettiler ve köpeğin "Naziler çok iyi" gibi cümleler yazdığına dair kayıtlar bile ortaya çıktı.



Tabii bu bilimsel olarak mümkün değildi, ama Nazi propagandası için etkileyici bir hikayeydi. Köpek, havlayarak değil daktilo kullanarak "konuşmuş" gibi gösterildi ve böylece rejimin teknolojik üstünlüğü abartıldı. Bu ilginç hikaye, savaşın psikolojik taktiklerinden biri olarak hafızalara kazındı.



GÜLÜ YORUM

@zwolgador 13-14 yaşlarındayım Artvin Şavşat'ta yeşillikte oturmuş piknik yapıyoruz. Birden bir siyah jip yanaştı bana el yaptı yanına gittim. 'Balık gölüne nasıl giderim' dedi. Bakakalınca 'Beni tanıdın mı' dedi. 'Müslüm Gürses mi' dedim. Sonra babamı çağırdım. Adam Kadir İnanır'mış.