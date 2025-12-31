AJet, Pegasus ve THY'den son dakika uçuş iptalleri! İşte 31 Aralık 2025 tam liste
Yılın son gününde seyahat planı yapan on binlerce yolcu güne kar engeliyle uyandı. Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, fırtına ve kısıtlı görüş mesafesi hava ulaşımında büyük bir aksamaya yol açtı.
Pegasus olmak üzere Türk Hava Yolları ve AJet, güvenli uçuş standartları gereği peş peşe iptal kararları aldığını duyurdu.
PEGASUS İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ (31 ARALIK 2025)
Uçuş No Kalkış Noktası Varış Noktası Saat Aralığı PC 2380 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Diyarbakır (DIY) 07:40 – 09:30 PC 2381 Diyarbakır (DIY) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 10:20 – 12:20 PC 3204 İzmir Adnan Menderes (ADB) Mardin (MQM) 06:30 – 08:30 PC 3205 Mardin (MQM) İzmir Adnan Menderes (ADB) 09:05 – 11:10 PC 2430 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Mardin (MQM) 06:40 – 08:30 PC 2431 Mardin (MQM) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 09:20 – 11:20 PC 2370 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Batman (BAL) 13:05 – 14:55 PC 2371 Batman (BAL) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 15:30 – 17:35 PC 2490 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Muş (MSR) 13:05 – 15:00 PC 2491 Muş (MSR) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 15:40 – 17:50 PC 2570 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Malatya (MLX) 07:10 – 08:45 PC 2571 Malatya (MLX) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 09:30 – 11:10 PC 2530 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Elazığ (EZS) 07:05 – 08:45 PC 2531 Elazığ (EZS) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 09:35 – 11:25 PC 2420 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Şanlıurfa GAP (GNY) 06:35 – 08:20 PC 2421 Şanlıurfa GAP (GNY) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 08:55 – 10:50 PC 2150 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Adıyaman (ADF) 08:25 – 10:00 PC 2151 Adıyaman (ADF) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 10:45 – 12:30 PC 1951 Lefkoşa Ercan (ECN) Diyarbakır (DIY) 18:20 – 19:45 PC 1952 Diyarbakır (DIY) Lefkoşa Ercan (ECN) 20:20 – 21:45 PC 2590 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Kahramanmaraş (KSY) 13:00 – 15:05 PC 2591 Kahramanmaraş (KSY) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 15:50 – 18:00 PC 2572 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Malatya (MLX) 20:15 – 21:50 PC 2573 Malatya (MLX) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 22:30 – 00:10 PC 2502 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Van (VAN) 13:00 – 15:05 PC 2503 Van (VAN) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 15:40 – 17:55 PC 2450 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Bingöl (BGG) 16:40 – 18:35 PC 2451 Bingöl (BGG) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 19:30 – 21:20 PC 2752 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Van Ferit Melen (VAS) 17:20 – 18:45 PC 2753 Van Ferit Melen (VAS) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 20:00 – 21:30
AJet İptal Edilen Uçuşlar Listesi (31 Aralık 2025)
Uçuş No Kalkış Havalimanı Varış Havalimanı Saat Aralığı VF-3188 / 89 İstanbul (SAW) ↔ Diyarbakır (DIY) 16:45 – 21:40 VF-3182 / 83 İstanbul (SAW) ↔ Batman (BAL) 06:05 – 10:50 VF-4178 / 79 Ankara (ESB) ↔ Şanlıurfa (GNY) 04:45 – 08:00 VF-6777 / 78 İstanbul (SAW) ↔ Mardin (MQM) 10:00 – 14:45 VF-4114 / 15 Ankara (ESB) ↔ Batman (BAL) 08:55 – 12:25 VF-4136 / 37 Ankara (ESB) ↔ Diyarbakır (DIY) 16:00 – 19:30 VF-4236 / 37 Ankara (ESB) ↔ Mardin (MQM) 08:00 – 11:30 VF-3264 / 65 İstanbul (SAW) ↔ Mardin (MQM) 06:35 – 11:20 VF-4132 / 33 Ankara (ESB) ↔ Diyarbakır (DIY) 04:40 – 08:10 VF-4216 / 17 Ankara (ESB) ↔ Kahramanmaraş (KCM) 04:40 – 07:25 VF-4102 / 03 Ankara (ESB) ↔ Adıyaman (ADF) 04:40 – 07:45 VF-4122 / 23 Ankara (ESB) ↔ Bingöl (BGG) 08:25 – 11:50 VF-3220 / 21 İstanbul (SAW) ↔ Şanlıurfa (GNY) 04:35 – 10:20 VF-3186 / 87 İstanbul (SAW) ↔ Diyarbakır (DIY) 03:45 – 09:00 VF-4248 / 49 Ankara (ESB) ↔ Nevşehir (NKT) 04:35 – 08:30 VF-4134 / 35 Ankara (ESB) ↔ Diyarbakır (DIY) 09:00 – 12:30 VF-3170 / 71 İstanbul (SAW) ↔ Kayseri (ASR) 04:15 – 08:00 VF-3228 / 29 İstanbul (SAW) ↔ Gaziantep (GZT) 04:25 – 08:35 VF-4192 / 93 Ankara (ESB) ↔ Gaziantep (GZT) 05:20 – 08:25 VF-3356 / 57 İstanbul (SAW) ↔ Van (VAS) 04:30 – 08:20 VF-4242 / 43 Ankara (ESB) ↔ Muş (MSR) 09:05 – 13:00
✈️ Uçuş Sorgulama ve İptal Takip Ekranları
KAR YAĞARKEN UÇAK KALKAR MI?
Kış aylarında uçakların havalanması teknik bir sürece bağlıdır. Kar yağışı tek başına uçuşu durdurmaz; ancak şu koşullar sağlandığında uçuşlar devam eder:
Pist Temizliği: Havaalanı ekiplerinin kar küreme araçlarıyla pisti sürekli açık tutması gerekir.
De-icing İşlemi: Uçakların kanatlarında ve gövdesinde biriken buzlar özel alkollü sıvılarla temizlenmelidir.
Görüş Mesafesi: Tipi ve yoğun kar nedeniyle görüş mesafesi pilotların güvenle kalkış yapabileceği sınırın altına düşerse uçuş iptal edilir.
Rüzgar Şiddeti: Fırtına ve yan rüzgarların pistteki buzlanmayla birleşmesi kalkışı riskli hale getirir.