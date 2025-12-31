AJet, Pegasus ve THY’den son dakika uçuş iptalleri! İşte 31 Aralık 2025 tam liste

2. Ücretsiz Değişim ve Güzergah Değişikliği

İade istemiyorsanız, hava yolu şirketi sizi varış noktanıza ulaştıracak en yakın ve uygun başka bir uçuşa ücretsiz olarak kaydetmek zorundadır. Bu işlem için sizden herhangi bir fiyat farkı talep edilemez.