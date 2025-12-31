takvim-logo

AJet, Pegasus ve THY'den son dakika uçuş iptalleri! İşte 31 Aralık 2025 tam liste

Yılın son gününde seyahat planı yapan on binlerce yolcu güne kar engeliyle uyandı. Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, fırtına ve kısıtlı görüş mesafesi hava ulaşımında büyük bir aksamaya yol açtı.

. Başta Pegasus olmak üzere Türk Hava Yolları ve AJet, güvenli uçuş standartları gereği peş peşe iptal kararları aldığını duyurdu.

PEGASUS İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ (31 ARALIK 2025)

Uçuş No Kalkış Noktası Varış Noktası Saat Aralığı
PC 2380 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Diyarbakır (DIY) 07:40 – 09:30
PC 2381 Diyarbakır (DIY) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 10:20 – 12:20
PC 3204 İzmir Adnan Menderes (ADB) Mardin (MQM) 06:30 – 08:30
PC 3205 Mardin (MQM) İzmir Adnan Menderes (ADB) 09:05 – 11:10
PC 2430 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Mardin (MQM) 06:40 – 08:30
PC 2431 Mardin (MQM) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 09:20 – 11:20
PC 2370 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Batman (BAL) 13:05 – 14:55
PC 2371 Batman (BAL) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 15:30 – 17:35
PC 2490 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Muş (MSR) 13:05 – 15:00
PC 2491 Muş (MSR) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 15:40 – 17:50
PC 2570 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Malatya (MLX) 07:10 – 08:45
PC 2571 Malatya (MLX) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 09:30 – 11:10
PC 2530 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Elazığ (EZS) 07:05 – 08:45
PC 2531 Elazığ (EZS) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 09:35 – 11:25
PC 2420 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Şanlıurfa GAP (GNY) 06:35 – 08:20
PC 2421 Şanlıurfa GAP (GNY) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 08:55 – 10:50
PC 2150 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Adıyaman (ADF) 08:25 – 10:00
PC 2151 Adıyaman (ADF) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 10:45 – 12:30
PC 1951 Lefkoşa Ercan (ECN) Diyarbakır (DIY) 18:20 – 19:45
PC 1952 Diyarbakır (DIY) Lefkoşa Ercan (ECN) 20:20 – 21:45
PC 2590 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Kahramanmaraş (KSY) 13:00 – 15:05
PC 2591 Kahramanmaraş (KSY) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 15:50 – 18:00
PC 2572 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Malatya (MLX) 20:15 – 21:50
PC 2573 Malatya (MLX) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 22:30 – 00:10
PC 2502 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Van (VAN) 13:00 – 15:05
PC 2503 Van (VAN) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 15:40 – 17:55
PC 2450 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Bingöl (BGG) 16:40 – 18:35
PC 2451 Bingöl (BGG) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 19:30 – 21:20
PC 2752 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) Van Ferit Melen (VAS) 17:20 – 18:45
PC 2753 Van Ferit Melen (VAS) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 20:00 – 21:30
AJet İptal Edilen Uçuşlar Listesi (31 Aralık 2025)

Uçuş No Kalkış Havalimanı Varış Havalimanı Saat Aralığı
VF-3188 / 89 İstanbul (SAW) ↔ Diyarbakır (DIY) 16:45 – 21:40
VF-3182 / 83 İstanbul (SAW) ↔ Batman (BAL) 06:05 – 10:50
VF-4178 / 79 Ankara (ESB) ↔ Şanlıurfa (GNY) 04:45 – 08:00
VF-6777 / 78 İstanbul (SAW) ↔ Mardin (MQM) 10:00 – 14:45
VF-4114 / 15 Ankara (ESB) ↔ Batman (BAL) 08:55 – 12:25
VF-4136 / 37 Ankara (ESB) ↔ Diyarbakır (DIY) 16:00 – 19:30
VF-4236 / 37 Ankara (ESB) ↔ Mardin (MQM) 08:00 – 11:30
VF-3264 / 65 İstanbul (SAW) ↔ Mardin (MQM) 06:35 – 11:20
VF-4132 / 33 Ankara (ESB) ↔ Diyarbakır (DIY) 04:40 – 08:10
VF-4216 / 17 Ankara (ESB) ↔ Kahramanmaraş (KCM) 04:40 – 07:25
VF-4102 / 03 Ankara (ESB) ↔ Adıyaman (ADF) 04:40 – 07:45
VF-4122 / 23 Ankara (ESB) ↔ Bingöl (BGG) 08:25 – 11:50
VF-3220 / 21 İstanbul (SAW) ↔ Şanlıurfa (GNY) 04:35 – 10:20
VF-3186 / 87 İstanbul (SAW) ↔ Diyarbakır (DIY) 03:45 – 09:00
VF-4248 / 49 Ankara (ESB) ↔ Nevşehir (NKT) 04:35 – 08:30
VF-4134 / 35 Ankara (ESB) ↔ Diyarbakır (DIY) 09:00 – 12:30
VF-3170 / 71 İstanbul (SAW) ↔ Kayseri (ASR) 04:15 – 08:00
VF-3228 / 29 İstanbul (SAW) ↔ Gaziantep (GZT) 04:25 – 08:35
VF-4192 / 93 Ankara (ESB) ↔ Gaziantep (GZT) 05:20 – 08:25
VF-3356 / 57 İstanbul (SAW) ↔ Van (VAS) 04:30 – 08:20
VF-4242 / 43 Ankara (ESB) ↔ Muş (MSR) 09:05 – 13:00
✈️ Uçuş Sorgulama ve İptal Takip Ekranları

Havayolu Şirketi Sorgulama ve Güncel Duyuru Linkleri
Türk Hava Yolları (THY) THY Uçuş Durumu Sorgulama Ekranı
Pegasus Hava Yolları Pegasus İptal Olan Seferler ve Bilgi Ekranı
AJet (AnadoluJet) AJet Uçuş Durumu Takip Sayfası
KAR YAĞARKEN UÇAK KALKAR MI?

Kış aylarında uçakların havalanması teknik bir sürece bağlıdır. Kar yağışı tek başına uçuşu durdurmaz; ancak şu koşullar sağlandığında uçuşlar devam eder:

  • Pist Temizliği: Havaalanı ekiplerinin kar küreme araçlarıyla pisti sürekli açık tutması gerekir.

  • De-icing İşlemi: Uçakların kanatlarında ve gövdesinde biriken buzlar özel alkollü sıvılarla temizlenmelidir.

  • Görüş Mesafesi: Tipi ve yoğun kar nedeniyle görüş mesafesi pilotların güvenle kalkış yapabileceği sınırın altına düşerse uçuş iptal edilir.

  • Rüzgar Şiddeti: Fırtına ve yan rüzgarların pistteki buzlanmayla birleşmesi kalkışı riskli hale getirir.

YOLCULAR İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

Uçuşu iptal olan yolcular için havayolu şirketleri ücretsiz bilet değişimi veya iade seçenekleri sunuyor. Eğer uçuşunuz iptal edildiyse, havayolunun mobil uygulaması üzerinden şu işlemleri yapabilirsiniz:

  • Biletinizi en yakın tarihli uygun uçuşla ücretsiz değiştirin.

  • Bilet ücretinin tamamını iade talep edin.

  • Müşteri hizmetleri hatlarındaki yoğunluk nedeniyle işlemlerinizi dijital kanallar üzerinden yapmaya özen gösterin.

ÜCRET İADESİ OLACAK MI?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yönetmeliğine göre iptal edilen uçuşlarda yolculara şu seçenekler sunulur:

1. Tam Ücret İadesi

Uçuşunuz iptal edildiyse, bilet ücretinin tamamını (kullanılmamış bölümler için) iade alabilirsiniz. Bu işlem genellikle biletin satın alındığı kredi kartına veya ödeme yöntemine geri yüklenir.

2. Ücretsiz Değişim ve Güzergah Değişikliği

İade istemiyorsanız, hava yolu şirketi sizi varış noktanıza ulaştıracak en yakın ve uygun başka bir uçuşa ücretsiz olarak kaydetmek zorundadır. Bu işlem için sizden herhangi bir fiyat farkı talep edilemez.

3. Diğer Yardım Haklarınız

Havalimanında beklemek durumunda kalırsanız, hava yolu şirketinin size şu imkanları sağlaması gerekir:

  • Yiyecek ve İçecek: Bekleme süresine göre makul miktarda ikram.

  • Haberleşme: İki telefon görüşmesi, faks veya e-posta hizmeti.

  • Konaklama: Eğer uçuş bir sonraki güne sarkarsa, otelde konaklama ve havalimanı-otel arası ulaşım.

Fotoğraflar: AA