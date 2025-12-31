Günlük/Doğal: 4 "Bir saniye, hemen geliyorum." 4 "Kısa bir işim var." 4 "İki dakikalığına kaybolup döneceğim." 4 "Bir yere uğrayıp geliyorum." 4 "Ufak bir mola vermem lazım."



Kibar/Toplumsal: 4 "Müsaade isteyeceğim." 4 "Küçük bir ara verebilir miyiz?" 4 "Bir ihtiyacımı halledip geleceğim." 4 "İzninizle birkaç dakika." 4 "Hemen dönüyorum, söz."



Resmi/Kurumsal: 4 "Müsaadenizle kısa bir ara rica ediyorum." 4 "Kısa süreli bir mola almam gerekiyor." 4 "Toplantıya kısa bir ara vermemi rica ediyorum." 4 "İzninizle, kişisel bir ihtiyaç sebebiyle ayrılacağım." 4 "Bir dakikalık müsaade talep ediyorum."



Nüktedan/Hafif mizah: 4 "Doğa çağırıyor, cevapsız bırakamam." 4 "Bedenim acil bir bildirim gönderdi." 4 "İç sistemler reboot istiyor." 4 "Kısa bir biyolojik görevim var." 4 "İnsan olmanın gereğini yerine getirip geliyorum."



Edebi/Zarif dil: 4 "Kısa bir aralıkta kendimle baş başa kalacağım." 4 "Sessizliğin çağırdığı yere uğrayıp döneceğim." 4 "İç düzenimi sağladıktan sonra tekrar aranızda olacağım." 4 "Küçük bir iç yolculuk yapmam gerekiyor." 4 "Birkaç dakika için sahneden çekileceğim."



Osmanlıvari/Eski üslup: 4 "Müsaade buyurula, bir miktar hacetim vardır." 4 "Vücudun talep ettiği bir işi ifa edip avdet edeceğim." 4 "Kısa bir hacet sebebiyle izin talep ederim." 4 "Müsaade ederseniz, zaruri bir ihtiyacı gidereceğim." 4 "Bir anlık müsaade ile hemen avdet olunur."



Absürd/Yaratıcı: 4 "Seramikle aramızda çözülmemiş bir mesele var." 4 "Porselenle kader birliği kurmam gerekiyor." 4 "Klozetle yüzleşme vaktim geldi." 4 "Tuvalet beni özlemiş." 4 "Ben geliyorum dedi, ben de gideceğim."