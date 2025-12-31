takvim-logo

800 Milyon TL'lik Büyük İkramiye Öncesi Sahte Bilet Uyarısı: Gerçek Bilet Nasıl Anlaşılır?

Yılbaşı yaklaşırken 800 milyon liralık dev ikramiyenin hayali milyonlarca kişiyi sardı. Ancak bu büyük heyecan, dolandırıcıların da iştahını kabartıyor.

author-1
takvim.com.tr
800 Milyon TL’lik Büyük İkramiye Öncesi Sahte Bilet Uyarısı: Gerçek Bilet Nasıl Anlaşılır?

Sokaklarda, marketlerde veya internet üzerinde satışa sunulan biletler arasında sahtelerinin olabileceği gerçeği vatandaşların dikkatli olmasını gerektiriyor. Paranızın ve hayallerinizin boşa gitmemesi için bilet alırken kontrol etmeniz gereken hayati detaylar bulunuyor.

800 Milyon TL’lik Büyük İkramiye Öncesi Sahte Bilet Uyarısı: Gerçek Bilet Nasıl Anlaşılır?

SAHTE BİLETİ ELE VEREN 5 KRİTİK GÜVENLİK İŞARETİ

Milli Piyango biletleri, tıpkı banknotlar gibi özel güvenlik önlemleriyle donatılmıştır. Bir biletin gerçek olup olmadığını anlamak için şu detaylara bakmalısınız:

  • Kağıt Dokusu ve Işık Testi: Biletin kağıdı sıradan bir kağıt değildir. Işığa tuttuğunuzda üzerinde Milli Piyango'nun özel filigranı olan "MP" logosu görünmelidir.

  • Kabartma Baskı: Bilet üzerindeki rakamlar ve bazı desenler dokunulduğunda hafif bir kabartma hissi verir. Tamamen düz ve pürüzsüz olan biletlere şüpheyle yaklaşılmalıdır.

800 Milyon TL’lik Büyük İkramiye Öncesi Sahte Bilet Uyarısı: Gerçek Bilet Nasıl Anlaşılır?

  • Mor Işık (UV) Etkisi: Biletin üzerinde bulunan bazı lifler sadece mor ışık altında parlar. Ayrıca biletin arka yüzünde bulunan seri numarası ve mühür, UV ışıkta belirginleşir.

  • Hologram ve Parlaklık: Biletin ön yüzünde bulunan bazı motifler, bakış açısına göre renk değiştiren metalik bir yapıya sahiptir.

  • Kesim Hatları: Biletlerin kenarlarındaki kesim yerlerinin pürüzsüz olması ve seri numaralarının baskı kalitesinin net olması gerekir. Silik veya kaymış baskılar sahtecilik işaretidir.

800 Milyon TL’lik Büyük İkramiye Öncesi Sahte Bilet Uyarısı: Gerçek Bilet Nasıl Anlaşılır?

BİLET ALIRKEN BU HATALARA DÜŞMEYİN

Sadece bileti kontrol etmek yetmez, alışveriş yaptığınız yer de büyük önem taşır. Güvenli bir çekiliş süreci için şu adımları izleyin:

Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedeni
Gezici Bayi Kimliği Yetkili bayilerin mutlaka "Milli Piyango Bayi Ruhsatı" ve yakasında kimlik kartı olmalıdır.
Bayi Mührü Biletin arkasında mutlaka bayinin kaşesi ve mühür izi bulunmalıdır.
Dijital Kanallar Biletinizi Milli Piyango'nun resmi internet sitesi veya onaylı mobil uygulamalar üzerinden almak en güvenli yoldur.
Fiyat Kontrolü Biletin üzerinde yazan resmi fiyatın üzerinde veya altında bir tutar talep ediliyorsa o noktadan uzaklaşın.

800 Milyon TL’lik Büyük İkramiye Öncesi Sahte Bilet Uyarısı: Gerçek Bilet Nasıl Anlaşılır?

HAYALLERİNİZİ KORUMAK İÇİN KÜÇÜK BİR KONTROL LİSTESİ

  1. Biletin sağ alt köşesinde bulunan güvenlik numarasını kontrol edin.

  2. Kağıdın üzerinde "parlak pullar" olup olmadığına bakın.

  3. Milli Piyango logosunun netliğini ve renk canlılığını inceleyin.

  4. Biletin yırtık, yıpranmış veya üzerinde oynama yapılmış (tahrifat) olmadığından emin olun.

800 Milyon TL’lik Büyük İkramiye Öncesi Sahte Bilet Uyarısı: Gerçek Bilet Nasıl Anlaşılır?

Unutmayın, sahte bir biletle ikramiye kazansanız bile bu ikramiyeyi tahsil etmeniz hukuken mümkün değildir. Emeklerinizin ve umutlarınızın çalınmasına izin vermemek için biletinizi alırken sadece birkaç saniyenizi ayırarak bu kontrolleri yapmanız yeterli olacaktır.

800 Milyon TL’lik Büyük İkramiye Öncesi Sahte Bilet Uyarısı: Gerçek Bilet Nasıl Anlaşılır?

Fotoğraflar: AA, Milli Piyango