800 Milyon TL'lik Büyük İkramiye Öncesi Sahte Bilet Uyarısı: Gerçek Bilet Nasıl Anlaşılır?
Yılbaşı yaklaşırken 800 milyon liralık dev ikramiyenin hayali milyonlarca kişiyi sardı. Ancak bu büyük heyecan, dolandırıcıların da iştahını kabartıyor.
BİLET ALIRKEN BU HATALARA DÜŞMEYİN
Sadece bileti kontrol etmek yetmez, alışveriş yaptığınız yer de büyük önem taşır. Güvenli bir çekiliş süreci için şu adımları izleyin:
|Dikkat Edilmesi Gerekenler
|Nedeni
|Gezici Bayi Kimliği
|Yetkili bayilerin mutlaka "Milli Piyango Bayi Ruhsatı" ve yakasında kimlik kartı olmalıdır.
|Bayi Mührü
|Biletin arkasında mutlaka bayinin kaşesi ve mühür izi bulunmalıdır.
|Dijital Kanallar
|Biletinizi Milli Piyango'nun resmi internet sitesi veya onaylı mobil uygulamalar üzerinden almak en güvenli yoldur.
|Fiyat Kontrolü
|Biletin üzerinde yazan resmi fiyatın üzerinde veya altında bir tutar talep ediliyorsa o noktadan uzaklaşın.