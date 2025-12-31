800 Milyon TL’lik Büyük İkramiye Öncesi Sahte Bilet Uyarısı: Gerçek Bilet Nasıl Anlaşılır?

Unutmayın, sahte bir biletle ikramiye kazansanız bile bu ikramiyeyi tahsil etmeniz hukuken mümkün değildir. Emeklerinizin ve umutlarınızın çalınmasına izin vermemek için biletinizi alırken sadece birkaç saniyenizi ayırarak bu kontrolleri yapmanız yeterli olacaktır.