Aynayı dikiz için değil, makyaj için kullanmak:

Kırmızı ışıkta ruj sürmek, kaşları düzeltmek veya saçları kontrol etmek vazgeçilmezdir.

Park sensörü var ama güvenilir mi?:

Sensörler "bip bip" diye uyarı verirken, arkadan biri "Devam et, biraz daha...

DUR!" diye bağırınca karar vermek zor olur.

Şerit değiştirmek mi? O anki içgüdüye bağlı!:

Yanlış şeritte olduğunu fark edip aniden direksiyonu kırmak... Eğer şanslıysan sinyal vermek akla gelir.

Bagajdan çıkan sürprizler:

Şemsiye, yedek topuklu ayakkabı, market poşetleri ve bilinmeyen nesnelerle dolu bir bagaj organizasyonu.

"Arabanın içi benim alanım" felsefesi:

Arka koltukta ayakkabı, şal, kahve termosu ve yedek çanta bulundurmak olmazsa olmazdır.

Yanında biri varsa Google Maps'e rağmen ona güvenmek:

Navigasyon "500 metre sonra sağa dön" der ama yanındaki kişi "Bence buradan gitmelisin" diyorsa yön değiştirmek kaçınılmazdır.

Park etmek kutsal bir ritüeldir:

Özellikle paralel park sırasında içinden geçen dua ve konsantrasyon seviyesi sınav anındaki gibidir.

Hız göstergesi mi, ruh hali mi?:

Bazen 30 km/s hızla gitmek en güvenlisi gibi gelir, bazen de "Neden herkes bu kadar yavaş?" diye düşünüp gaza basılır.

Radyo ayarı = Yolun en önemli unsuru:

Doğru şarkıyı bulana kadar kanallar arasında geçiş yapılır, bu sırada hız tabelaları gözden kaçabilir.

"Yakıt lambası yanıyor ama biraz daha giderim" inancı:

Depo neredeyse boş ama içten içe "Biraz daha idare eder, sonra benzinlik bulurum" diyerek yola devam edilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Christian Karl Gerhartsreiter, Almanya'dan ABD'ye gelip sahte kimliklerle elit çevrelere sızan bir dolandırıcıydı.

En çok, kendisini Clark Rockefeller olarak tanıtıp zengin bir varis rolüyle New York sosyetesine girmesiyle tanındı.

1995'te finansçı Sandra Boss ile evlendi, ancak gerçek kimliği şüphe uyandırınca eşi boşanma davası açtı. 2008'de kızını kaçırmaya çalışırken yakalandı ve geçmişi araştırılınca 1985'te John Sohus'un cinayetiyle bağlantılı olduğu anlaşıldı.

2013'te suçlu bulunarak müebbet hapis cezası aldı.

Gerhartsreiter, yıllarca sahte kimliklerle servet ve statü kazandı, ancak sonunda yakayı ele verdi.



TESPİTLİ YORUM

@namuskokuyon Sevgili yapıp arkadaşlarından uzaklaşma karaktersizliği… Allah'ım nasip etsin diye dua ediyorum her gece...



GÜLÜ YORUM

@aynalisss Bavula dünyadaki bütün her şeyi koyuyorum.

Sonra bir açıyorum şarj aleti yok, bilmem ne yok, akıl yok.