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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 14 Kasım 2024

Kadınları etkileme yalanları

"Hayatımda kimseyle bu kadar mutlu olmadım." Lakin bunu söyleyen adam doğru söylüyorsa kaçırmayın. Amma velakin bu sözün yalan olma olasılığı yüksektir.
"İlk defa böyle hissediyorum." Yukardaki yorumuma katacak fazla bir şey yok.
"Bir ara ailemle tanıştırmak istiyorum seni." Seni etkilemek için evlilik bonusu kullanmaya çalışıyor. Yalnız o aileyle hiç tanışılmayacak.
"Çok farklısın." Eee yani yalan değil, insan insana benzer ama farklılıklarda vardır.
"Yeter ki senin gibi bir sevgilim olsun, varsın beş milyar borcum olsun." En iyi etkileme sözlerindendir.
"Bu bakışlar hiç kimsede yok." Ee yani inanırsan saf bakışların diyor...
"Sen bu dünyanın en dürüst insanısın." Sana saftirik demek istiyor inanma.
"O ses tonun beni yerle bir ediyor." Neler düşünüyor aklından bir bilsen.
"Tam aradığım kadınsın." Yav he he he.
"Bütün kadınlar seni kıskanıyordur." Kendine de pay buluyor kerata.
"Tam aradığım vücut sende." Kafayı koymuşsa her vücut güzeldir onda.
"Hayatımın anlamı sadece sensin." Tabii ki hedeflerine ulaşmak için bir anlamı var. İnanma yoksa Vega grubunun "Bu sabahların bir anlamı olmalı' şarkısı diline dolanır.
"Senden daha iyisini bir daha bulamam." Madem şarkılardan gidiyoruz, Duman'ın şarkısını hatırlattı. "Senden daha güzel." Valla kanma Duman olursun yeminle.
"Sen kadınsan diğerleri ne?" "Ne mesala örnek ver" de.
Bak bakalım nasıl da ışık görmüş tavşan gibi kalıyor.
"Sen bir meleksin." Klasik olcak ama şeytan da bir melekkkkk. Azrail de tabii ki.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
ABD'de evlenmek isteyen bir çift, pandemide düğünlerini on-line yapmak istedi ama bağlantı linkini yanlışlıkla herkese açık paylaştı. On-line düğüne binlerce kişi katılarak çiftin "dünyanın en büyük online düğününe" ev sahipliği yapmalarına neden oldu. Çift, beklenmedik misafirleriyle bu olayı eğlenceli bir anı olarak sakladı.

TESPİTLİ YORUM
@Opalyancobenim Tıp fakültesi ders 1..
"Hastalarınıza "amca, teyze" demeyin..." Aile hekimi olunca ben:
- Rüstem dayı, yingemi niye getmedin, mide hapı mı yazem...

GülüYorum
@cigdemmkr 3 yıldır ilişkisi olan arkadaşıma eğlencesine fal baktım.
Normalde sevgilisi favori eniştemizdir ama aldatıldığını söyledim. O da gidip çocuğa "Ne yaptığını biliyorum, itiraf et" tarzı yaklaşmış (şakasına) ve çocuk her şeyi anlatmış. Ben bu işi paraya mı döksem ne yapsam ya!

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