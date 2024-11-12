MİSAL;

- Ayten naptırdın sakallara?!?!

- Naptırıyım şekerim hafif bir renk attırdım, açtırdım biraz...

- Aaa yakışmış ama iyi olmuş. Gözlerini göstermiş.

Ben de topuz yaptıracağım.

- Bak şimdiden söylüyüm, azıcık dudak kısmından aldır.

Dudakların kayboluyor.

- Doğru diyorsun, ben bir kuaföre gidiyim de aynı zamanda perma yaptırıyım.

BAŞKA neler olabilirdi... Bazı kadınlar diğer kadınların sakallarını kıskanır. "Benim neden onunki kadar gür değil" diye hasetlik yapardı..

JİLET reklamında Adriana Lima oynar, biz de erkekler olarak hep beraber Mars'a falan yerleşiriz artık.

BU yılın moda sakal rengi diye bir şey olurdu.

Bütün kızların sakalları fabrikadan yeni çıkmış gibi aynı renk olurdu.

ÇORBA içtiğinde sakallarına biriken çorba kırıntılarından dolayı eşinizi ya da sevgilinizi öpmekten tiksinirdiniz.

KUAFÖRLERDE sakal bakım ürünleri satılır; günlerde ottan kökten bakım kürü tarifleri verilirdi.

ERKEKLER kadınların sakalından şikayet ederdi.

"Ya kardeş hatunun sakalları batıyor ya. Yeni kestirmiş galiba, jilet gibiydi."

MİS gibi kokardı sakallar.

ÇEŞİT çeşit sakal örme teknikleri geliştirilirdi.

SAKAL tokası diye bir gereç, pazarda 5 tanesi bir milyondan satılıyor olurdu..

ERKEK şairler sevgilinin sakalına övgüler yağdıran şiirler yazardı.

HALAMIN amcam olabilmesi için gereken koşullardan biri gerçekleşmiş olurdu... Ama bu koşul tek başına halamın amcam olduğu anlamına gelmezdi...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İTALYA'DA bir maraton sırasında bir yarışçı, polis tarafından yanlışlıkla şüpheli olarak görüldü ve kovalamaca başladı. Yarışçı, durumu fark etmeden yarışı koştuktan sonra polis onu durdurdu. Polisler daha sonra hatalarını fark edip özür diledi.

Yarışçı ise sosyal medyada "Polis teşvik edince rekor kırdım" diyerek espri yaptı.



TESPİTLİ YORUM

@simerazzi Bu kadar çok "tarihe tanıklık etmek" zorunda değildik ya.

Biraz da bizden sonraki nesiller şok yaşasaydı bazı konularda. ÇOK ÜSTÜMÜZE GELİNDİ...



GÜLÜ YORUM

@stfat Üniversite 1. sınıftayım, çakmağım yok. Kapının önündeki hademedeye "Dayı ateşin var mı?" dedim, 10 dakika sonra o dayı fizyoloji dersine girdi...



FIKRA

Hakim, "O butiğe hırsızlık amacıyla tam 4 kez arka arkaya girmişsin..." diye sormuş sanığa...

"Evet efendim.." "Neler çaldın?" "Sadece bir adet elbise efendim." "Bir elbise?

Ama dört kere girmişsin?" "Evet efendim. İlk 3 keresinde karım elbisenin rengini beğenmedi."