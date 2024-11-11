GÖBEĞİ diğer erkeklere göre daha belirgin ve irice olan erkek türü...

Uzandığında karnını yastık niyetine kullanabilir, göbeğini mıncıklayabilirsiniz.

Onlar için mıncıklanmak hoş olmasa da. Ne zaman denize felan girecek olsa, birilerinin yanında soyunsa, "Oha lan göbeğe bak!" cümlesi göbeğin boyutuna göre farklı ses yükseklikleri kullanılarak çevre tarafından söylenegelir.

Göbekli oldukları için mi spor yapmadıkları, spor yapmadıkları için mi göbekli olduklarını bilememektedirler çoğu zaman. Genelde yemek yemeyi severler. Yaşamak için değil, yemek yemek için yaşarlar. Göbekli erkek deyince akla sadece piknik tip erkek gelmemelidir.

Bunlar çeşit çeşittir. Misal, iri erkek göbekleri başlıca üç türe ayrılır bunlar:

YÜKSEK GÖBEK

Diyaframla birleşmiş, aşağı doğru sarkmayan, sert göbek. Bu tür göbek genellikle koç, boğa ve oğlak burcu kadınları tarafından tercih edilir. Gerinip gerinip bu göbeğe toslamak pek keyifli bir spordur.

ALÇAK GÖBEK

Pantolonun kasıklar hizasında bağlanmasına sebebiyet veren, yer çekimine yenik düşen göbek türü. Genellikle hayatında pek spor yapmamış kimselerde görülür ama gen faktörü de es geçilmemelidir.

Kuğu burcu kadınları tarafından rağbet görür.

BUDA GÖBEK

Hem biraz yüksekçe, hem de yüksek göbeğe kıyasla daha etli ve yuvarlaktır.

Noel baba göbeği bu klasmana girer. Hemen her burç kadınında huzur verici bir etki yaratması sebebiyle mutlu göbek diye de anılır. Sanılanın aksine, göbekli erkekler bazı kadınlarca çok sevilirler.

Bu konuyu bilahare göbek seven kadınlar başlığında işleyeceğiz.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Filipinler'de bir düğünde, damat pastaya benzeyen süslemeleri gerçek pasta sanarak yemeye başladı.

Gelin ve misafirler, damadın yanlışlıkla çiçek aranjmanlarını yediğini görünce kahkahalarla güldü. Damadın komik yanlışlığı, sosyal medyada hızla yayıldı ve 'çiçek sever damat' olarak anılmaya başlandı.



TESPİTLİ YORUM

@yesilobada Metroda yanıma iki İtalyan denk geldi. Valla bu saatte de şu dil öyle bir çekilmiyor ki size anlatamam. "Vittirozittireeeoooo kikirikakeeeeerrreee..." Kanka iki kelime soylicen nenemin köye kadar uzattın o son heceyi, sus artık be sus...



GÜLÜ YORUM

@onuralpwashere Kız: Oscar'ı izledin mi ya, hep haketmeyenlere gitti. Böyle rezalet görmedim.

Ben: Aynen ya, Chelsea'den Çin'e gidip kariyerini bitirdi.



FIKRA

İki arkadaş barda oturmuş içkilerini yudumluyordu.

"Şu kadınlar" dedi biri ve ekledi: "Bu kadar parayı ne yaparlar hiç anlamıyorum doğrusu.

Sigara dersen çok içmezler.

İçki dersen çoğu içmiyor. Kadın desen zaten kendileri kadın..."