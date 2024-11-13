Yalnız olmak güçlüdür; kendinize daha çok ihtiyacınız olduğunu fark etmenizi sağlar.

Kendinizi ne kadar iyi tanırsanız başkalarının onayına o kadar az ihtiyaç duyarsınız.

Yalnız kalmaya alışana kadar, biriyle aşktan mı yoksa yalnızlıktan mı birlikte olduğunuzu bilemezsiniz.

Oturarak korku yaratırız; eylemle korkuların üstesinden geliriz.

Geriye bakma; o yöne gitmiyorsun.

Ayağa kalkın ve korkularınızla yüzleşin, yoksa onlar sizi yener.

Yanlış karar vermek istiyorsan herkese sor.

Kendinizle nasıl konuştuğunuza dikkat edin çünkü dinliyorsunuz.

Sözünü tutmanın en iyi yolu, onu vermemektir.

Eğer insanlar sana yaşattıkları acıyı geri alırlarsa, kazandığın gücü kaybedersin.

Hayat seni kutsamadan önce mutlaka sınar.

Sonunda, sadece almadığımız risklere pişman oluruz.

Acıya odaklanırsanız, acı çekmeye devam edersiniz; derse odaklanırsanız, büyümeye devam edersiniz.

Aradığın sihir, kaçındığın işte.

Merdivenin tamamına değil, önünüzdeki basamağa odaklanın.

Bir sonraki adımınızı asla açığa çıkarmayın; sadece adımı atın.

Eylem, düşünceden daha fazla netlik yaratır; yeni bir hayata düşünceyle değil, davranışlarınızla girmelisiniz.

Başarmanın en hızlı yolu hemen başlamak ve ilerledikçe bunu çözmektir.

Eğer kendinizi bir şeyin sizin için doğru olup olmadığını tekrar tekrar sorgularken bulursanız, cevabınız genellikle Hayır olur.

Sınırların olmaması saygının da olmamasına neden olur.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Amerika'da bir televizyon kanalı, hava durumu sunucusu yerine yanlışlıkla düğün hazırlıkları yapan bir damadı canlı yayına aldı. Damadın şaşkınlığı izleyenleri kahkahalara boğarken, yayında hava durumunu bilmediğini söyledi. Ama "Güneşli bir gün dilerim" dedi.

Kanal, yayını hemen düzeltti.



TESPİTLİ YORUM

@nazimnacok İşyeri hekimine grip oldum dedim "Tylolhot yazıyorum sana" dedi.

Üstad selpak yazsaydın.



GÜLÜ YORUM

@balkolkol Ehliyet kursunda kafayı sıyırmak üzereyim. Her kavramı 100 cümle kurarak açıklıyorlar.

HOCAAA ne zaman drift aticazz KAÇÇAOVV



FIKRA

Temel'in karısı Fadime, grip olur. Teşhis domuz gribi!..

Uzun uğraşlardan sonra zor da olsa iyileşir...

İdris çarşıda görüp sorar Temel'e:

-Nasildur yence?

Temel yorgun, bitkin ve bezgin bir halde cevap verir:

-Giripi geçtu geçmesuna da domizligi devam edii!!!.