- Bir kadının gülümsemesi, onunla geçirdiğiniz kaliteli zamanla orantılıdır.

- Başka bir kadını, hatta annenizi övmeniz onun duygularını incitebilir.

- Sürprizler ve hediyeler kadınların kendilerini özel hissetmelerini sağlar.

- Kadınlar başkalarıyla karşılaştırılmaktan hoşlanmazlar.

- Kadınların cinsel dürtüsü erkeklerden daha güçlüdür.

- Kadınlar erkeklerden daha fazla ağlarlar; yılda ortalama 30-64 kez.

- Kadınlar hayatlarının bir yılını ne giyeceklerine karar vererek geçirirler.

- Kadınlar erkeklerden günde ortalama 22.000 kelime konuşarak daha fazla kelime konuşuyorlar.

- Kadınlar bilgi ve birikim amaçlı harcamalarını takip ederler.

- Kadınların içgüdüleri iyidir ve tehlikeyi sezerler.

- Kadınları dinlemek ve ilgi göstermek onların kalbini kazanır.

- Gerçek iltifatlar kadınların size hayran olmasını sağlar.

- Kadınlar kalın sesli erkeklerin söylediklerini hatırlarlar.

- Kadınlar erkeklerden daha iyi dinleyicilerdir.

- Kadınlar birbirlerine iltifat ederek sosyalleşirler, ancak bunu gerçekten kastetmeyebilirler.

- Kadınlar çatışmadan nefret ederler ama erkeklerden daha fazla kavga ederler.

- Kadınlar hayatlarının dört yılını adet görerek geçirirler.

- Kadınların kalp atışları erkeklerinkinden daha hızlıdır.

- Kadınlar başkalarıyla karşılaştırılmaktan hoşlanmazlar ama kendilerini zihinsel olarak karşılaştırırlar.

- Kadınların gözleri çok şey anlatır ve kalplerinin kapısıdır.

- Kadınlar imalarda bulunur ve fikirlerini dolaylı yoldan ifade ederler.

- Sağlığınızdan şikayet ettiğinizde kadınlar annelik duyguları hissederler.

- Kadınlar yüzleri erkeklerden daha iyi hatırlar.

- Kadınlar dakikada erkeklerden daha fazla göz kırparlar.

- Kadınların yalnızca %2'si kendisini güzel olarak tanımlıyor.

- Kadınlar karar almakta daha uzun zaman alırlar ama verdikleri karara sadık kalırlar.

- Kadınlar sorunları çözmek için beyinlerinin her iki tarafını da kullanırlar.

- Kadınlar daha iyi aldatırlar ve bunun nedenleri vardır.

- Kadınlar sorunlarını başkalarıyla paylaşmayı severler.

- Kadınlar çabuk yargılarlar ve nadiren yanılırlar.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere'de bir kadın, Amazon'dan sürekli alışveriş yapıldığını fark ettiğinde evde bir hırsız olduğunu düşündü. Ancak, araştırmalar sonucu suçlunun papağanı olduğu ortaya çıktı. Papağan, Alexa üzerinden "şu ürünü satın al" komutlarını taklit ederek, sahibinin kredi kartıyla alışveriş yapıyordu. Kadın bu durumu fark edene kadar, papağan çeşitli oyuncaklar ve hatta bir çaydanlık sipariş etmişti.



TESPİTLİ YORUM

@yasinerofc Uzaylılar tarafından kaçırılsanız naparsınız ben teşekkür ederim.



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@baemihri Orta yaşlı anne babaların Facebook'taki videoları telefondan sesli şekilde izlemeleri… Gerçekten buna maruz kalmak çok zor.



GÜLÜ YORUM

@stfat1h Üni 1.. çakmağım yok kapının önündeki hademedeye 'dayı ateşin var mı' dedim, 10dk sonra o dayı fizyoloji dersine girdi.