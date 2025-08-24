Çin – Ağlayan Gelin Geleneği Bazı bölgelerde gelin, düğünden önce haftalarca her gün belirli bir süre ağlamak zorunda. Ama yalnız değil; anne, teyze, hatta büyükanneler sırayla ona katılıyor. Koro gibi toplu bir "hüzün seansı" yapılıyor.

Hindistan – Ağaçla Evlenmek Bazı astrolojik işaretlerde doğan kadınların önce bir ağaçla evlenmesi gerekiyor.

Ağaç "kötü talihi" üzerine çekiyor, sonra ağaç kesiliyor ve kadın gerçek eşiyle evleniyor.

Kongo – Gülmek Yasak Bazı Kongo kabilelerinde düğün günü gelin ve damadın gülmesi yasak.

Mutluluklarını surat asarak göstermek zorundalar.

Kahkahalar töreni bozar sayılıyor.

Fransa – Çikolata Çorbası Normandiya bölgesinde arkadaşlar, düğün sonrası gelin ve damada çikolata, muz gibi yiyecekleri tuvalet kâsesine koyarak "çorba" yapıyor. Çifte bunu içiriyorlar. (Romantizm: sıfır, arkadaş şakası: maksimum!)

Güney Kore – Damat İşkencesi Düğünden sonra damadın ayakları bağlanıyor, arkadaşları tabanına balık kafasıyla vuruyor. Amaç hem dayanıklılığını hem de karakterini test etmek.

İskoçya – Siyah Çamur Ritüeli Damat ve gelin, arkadaşları tarafından yumurta, un, kurum, balık parçaları gibi pis şeylerle kaplanıyor. "Hayatın zorluklarına birlikte katlanmayı öğrenmeleri" için yapılıyor.

Kenya – Gelin Babasının Tükürmesi Bazı Maasai kabilelerinde baba, kızının başına ve göğsüne tükürerek ona "bereket" diliyor. Batılı damatlar genelde kültür şokunu atlatamıyor.

Almanya – Tabak Kırma Geleneği (Polterabend) Düğünden önce arkadaşlar ve aile porselen tabakları kırıyor. Çift de onları birlikte temizliyor.

"Hayatta kırık dökük çok olacak, beraber süpürmeyi öğrenin" mesajı.

Hindistan – Ayak Yıkama Töreni Bazı bölgelerde damadın ayakları gelinin ailesi tarafından süt ve bal ile yıkanır. Bu, damada saygı göstermenin bir işaretidir.

İsveç – Öpücük Sırası Damat tuvalete gittiğinde erkek konuklar sırayla gelini öpebiliyor. Gelin çıktığında ise kadın misafirler damadı öpüyor.

Yunanistan – Tıraş Ritüeli Damadın "en güvenilir dostu" tarafından tıraş edilmesi gerekiyor.

Arkadaşlık testi gibi; el titrerse iş tehlikede!

Çekya – Bebek İçin Mercimek Çorbası Düğünden önce gelin ve damadın odasına bir bebek konuyor. Ayrıca çift, fertilite için mercimek veya pirinç çorbası içiyor.

Fiji – Diş Hediye Etmek Fiji'de damat, gelinin ailesine hediye olarak balina dişi sunuyor. Dişin büyüklüğü, damadın "aşkının büyüklüğünü" gösteriyor.

Hindistan – Ayak Basma Yarışı Bazı Hindu düğünlerinde çift, birbirlerinin ayaklarına önce basmaya çalışıyor.

Kimin ayağı üstün kalırsa evlilikte "söz onun" olacak deniyor.