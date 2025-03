Sadece işi düştüğünde mesaj atan "Nasılsın?"cı "Kanka naber yaa, özledim valla… Bu arada bi' şey soracaktım." (Hah, geldik sadede.)

İlk buluşmada hesabı unutan matematik dahisi "Kartı unutmuşum ya, sen bir hallet ben sonra veririm." (Sonrası yok.)

Borç aldığı parayı tatilde harcayan ultra rahat birey "Abi borcun ne zaman?" "Ya şu an Bodrum'dayım, dönünce konuşalım."

Dedikoducu ama dedikodudan nefret ettiğini söyleyen sahtekâr "Ben kimsenin arkasından konuşmam ama bir şey diyeceğim…" (Yine başladı.)

İşi olduğunda tatlı, işi bitince hayalet olan dostluk cambazı "Aşkım ya, iyi ki varsın!" (İşi bittiğinde seen 09:42.)

Buluşma yerine gelirken navigasyon gibi yön veren ama kendisi geç kalan "Nerdesin ya? Hadi acele et!" (Kendi henüz evden çıkmamış.)

Mutsuzluğun mabedi, her şeye bir kulp bulan pesimist "Güzel haberim var!" "Ama kesin sonu kötü biter…"

Sana doğum gününde mesaj atmayan ama kendine kutlama bekleyen narsist "Benim doğum günümü nasıl unutursun?" (E, seninkini de hatırlamıyorsun?)

Kendi başarısını 50 kere anlatan ama seni hiç takmayan egomanyak "O gün ben sahneye çıktım ve herkes ayakta alkışladı!" (Ben de geçen hafta ödül aldım ama neyse.)

Ev taşıyacağını duyunca aniden kaybolan hayırsız "Bu hafta taşınıyorum, yardıma gelir misin?" (Telefonu kapanan şahıs.)

Senin yaptığın espriyi aynen alıp ortamlarda satan mizah hırsızı "Ya geçen gün bi' şey duydum, çok komik!" (Evet, BEN söyledim onu.)

Ruhunu beslemek için sürekli dert anlatan enerji emici "Bir derdim var ama anlatamıyorum…" (Zaten hep anlatıyorsun, hiç susmuyorsun.)

Senin kıyafetine laf edip sonra aynısını giyen moda çelişkisi "Bu mont sana pek gitmemiş." (Ertesi hafta aynısı üstünde.)

Hayatındaki tüm başarısızlıkları "nazar"a bağlayan mistik dramcı "Abi kesin nazar var, işlerim ters gidiyor." (Belki de çalışsan?)

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Celestine V (Pietro da Morrone), 1294'te papalık seçiminde uzlaşılamayınca şaka yollu aday gösterilen bir keşişti. Beklenmedik şekilde seçildi, ancak deneyimsizliği ve siyasi baskılar nedeniyle papalığı yönetemedi.

Sadece 5 ay sonra, "Ruhumu kurtarmak için istifa ediyorum" diyerek görevinden çekildi. Halefi Bonifatius VIII, onu bir tehdit olarak gördü ve manastırda hapsedilmesini sağladı. Celestine, 1296'da burada öldü ve 1313'te aziz ilan edildi.

Papalık tarihindeki en sıra dışı figürlerden biri olarak hatırlanır.

GülüYorum

@fhcfhcfhc Bir tane hastaya rapor ister misin dedim, yok iş yerinde sıkıntı olmasın dedi. Napacaksın memleketi mi kurtaracaksın 2 gün dinlen iyileş dedim, bir sessizlik oldu, ne iş yapıyorsun dedim askermiş.

ADAM HARBİ DEN MEMLEKETİ

KURTARIYORMUŞ

DKDKDKDK benim insan sarraflığım iyidir.