HER kız güzeldir; sadece bunu fark edecek doğru adam lazım.

BAZEN birinden biraz uzak olmak, onun size ne kadar değer verdiğini gösterir.

HAYATINIZDAKİ en iyi insan, bunu okuduktan sonra aklınıza gelen kişidir.

DUYGULARINIZ sizi kontrol etmeden önce siz onları kontrol edin.

ÖNCE canın yanar, sonra daha da güçlenirsin.

BİRİSİ zor zamanlar geçirirken bile size yardım ediyorsa, bu gerçek sevgidir.

HER zaman değişiyorsunuz. Ya gelişiyorsunuz ya da kötüleşiyorsunuz.

ŞU anda yaşadığın zorluklar seni geleceğe daha güçlü hazırlıyor.

İNSANLARA nazik davranın, onların size nasıl davrandığına göre değil.

Hayat değişmekle ilgilidir ve büyümek sizin seçiminizdir.

SAHTE arkadaşlar gölge gibidir; gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda kaybolurlar.

BİR gün her şeye değecek.

BAZI insanlar seni aşağı çekmeyi başaramadıkları için senden hoşlanmazlar.

EN güzel duygu, sevdiğiniz kişinin sizi sevmesidir.

TEKRAR ayağa kalkabilmek için düşmenin nasıl bir his olduğunu bilmeniz gerekir.

KENDİNİZ deneyimlemediğiniz şeyleri yargılamayın.

BAŞKALARINI etkilemek için değil, kendiniz için neler yapabileceğinizi gösterin.

OBEZİTE artık yeterli beslenememekten daha büyük bir sorun.

KENDİNİZ hakkında ne hissettiğiniz, hayatta ne kadar mutlu ve huzurlu hissedeceğinizi etkiler.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bu olay, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan en eğlenceli ve sıra dışı rekorlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Almanya'da gerçekleşen bu tuhaf rekor denemesinde, bir adam sadece bir dakika içinde tam 76 kiraz çekirdeğini dilinin ucuyla tükürmeyi başardı.



GÜLÜ YORUM

@Oziussen Boşanma davası vardı, müvekkilin annesi gelmiş.

Teyzeciğe dedim izleyin ama ses çıkarmadan oturun. İçeri giriyoruz arkadan bir ses, "Kahpe?!"



TESPİTLİ YORUM

@tenkomania Her ailenin ortak kullandığı ve fark etmese de bir sonraki aile nesline aktaracağı, genlerine çoktan işlemiş olan 4 haneli kredi kartı şifresi. İşte gerçek miras budur...



ALKIŞLI YORUM

İşyerinden arkadaşımla kilolarımızdan usanıp diyet yapmaya karar verdik. Bütün gün diğerlerinin laf sokmalarına aldırmadan birbirimizi gaza getirerek devam ediyorduk. Ta ki kebapçıda karşılaşana kadar...