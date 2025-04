HALI sahanın beyni, pas trafiğinin yöneticisi, takımın motoru: Orta saha oyuncusu. İşte halı saha orta saha oyuncusunun karakter özellikleri, biraz mizah biraz gerçeklikle:



TEMEL KARAKTER ÖZELLİKLERİ:

Orkestra şefi gibi:

Her top ondan geçmeliymiş gibi hisseder. "Ver bana, ben dağıtırım" modundadır.

Her topa koşar:

Defansa yardım eder, hücuma destek verir, aut çizgisinden top alır, hatta bazen su bile dağıtır.

"Yorulmam ben" diyen:

Maçtan önce "Abi ben koşarım, kondisyondayım" der ama 20. dakikada ciğerini arar.

Topu çok sever:

Bazen pas vereceğine çalıma girer, 4 kişiyi geçmeye çalışır, topu kaybedince de "Opsiyon yoktu" der.

Her şeye bir yorumu vardır:

Taktik verir, oyuncu değişikliği önerir, top toplayıcıya bile laf atar.



ZİHİNSEL VE OYUNSAL ÖZELLİKLER:

Alan görüşü efsane(!):

Etrafına bakmadan pas verir ama "Görmüştüm aslında" der.

Pas ustasıdır (Kendi dediğine göre):

Pas isabet oranı yüzde 50 ama "Abi ben yönlendiren oyuncuyum" der.

Şut denemeleri hep deneme aşamasında kalır:

Kaleye vurduğu şut ya rakip savunmaya çarpar ya da ağaca gider.

Ayağa oynar: "Uzun top oynamayın beyler, ayağa oynayalım" diye takımı sık sık uyarır, ama kendisi bazen roket yollar.

Rakipten topu kapan ilk kişidir (hayal dünyasında):

Genelde topu kaptırdığı için yeniden koşar.



DAVRANIŞSAL ÖZELLİKLER:

"Maçı ben taşırım" tavrı:

Ortaya geçer geçmez alfa enerjisi yayar. Ama maç bitince "Takım kötüydü" der.

Tribünlere oynar: Pası gösterişli verir, bileğe çalışır.

İzleyen yoksa bile "Biri kesin izliyordur" gibi oynar.

Top kaybedince sinirlenir:

Herkesin pas hatasına tahammülü vardır, kendi hatasına ise hiç.

Takımın dengeleyicisidir:

Arada bir forvetle defans arasına arabulucu olur. "Ağabey sen de çok yüklendin çocuğa" gibi cümleler kurar.

"Bir dahaki maç formumu giyeceğim" diyen:

Her hafta gelecek maçta efsane olacağını söyler, o maç hiç gelmez.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Florida'da yaşayan Laszlo Hanyecz, Bitcoin henüz çok yeni bir şeyken bir deney yapar:

"10.000 BTC ile pizza alınır mı?" Bir forumda teklifi paylaşır.

Biri kabul eder.

İki büyük boy pizza gelir.

Hanyecz mutlu.

Ama zamanla Bitcoin'in değeri uçtukça bu olay "kripto tarihinin en pahalı yemeği" olarak anılmaya başlar.

Bugünkü değeriyle o pizzalar: 600+ milyon dolar!

Hanyecz hâlâ pişman değil:

"Birilerinin Bitcoin'i günlük hayatta kullanılabilir hâle getirmesi gerekiyordu..."



GÜLÜ YORUM

@havvagelmezabi Aşureyi neden sevmiyorsunuz ya imkansızı gerçekleştirip tatlı olmayı başarmış kuru fasülyeler var içinde.

Daha nasıl kanıtlasın size kendini?



TESPİTLİ YORUM

@bizadanaliyik Adana'da karısının dırdırından kurtulmak isteyen dede, hapse girmek için banka soymaya karar verdi. Soygun esnasında yakalanan dedeye 6 ay ev hapsi verildi…