TEMEL KARAKTER ÖZELLİKLERİ:

"Bana atın, gerisini düşünmeyin"ci:

Takım daha ısınıyorken "Topu bana bırakın yeter" diyordur.

Kendine aşırı güvenen:

Şut 15 metre dışarı gitse bile "Normalde girerdi o" der.

Topla buluşunca göz kararıyla gidendir:

Pas vereceğine kaleye yürür, 3 kişiyi geçmeye çalışır, top kaybı sonrası "Abi destek yoktu ki" der.

Pozisyon sezgisi(!) yüksek:

Topla buluşamaz ama her seferinde "Ben boş değil miydim ya" tepkisini verir.



FİZİKSEL VE OYUNSAL ÖZELLİKLER:

Son vuruş ustasıdır (Teoride):

Kaleciyle karşı karşıya kaldığında "Ah be" diye tribünlere oynar.

Koşmaz ama gol bekler:

Geriye gelmez, defansa yardımı yoktur, hep ilerde sinsi sinsi bekler.

Kale önü tıkayıcısı:

Ofsayt olmasa bile orada sabit durarak hücumu kitler.

Şut denemeleri bol, isabet az:

10 şutta 1 gol, ama o gol sonrası Ronaldo gibi sevinir.

Ayağının dışıyla vurmayı seven:

Normal pas yapacağı pozisyonda bile "estetik" kaygısıyla dışla vurur.



DAVRANIŞSAL ÖZELLİKLER:

Takımın ego abidesi:

Gol atınca sanki Şampiyonlar Ligi finali kazanmış gibi sevinir.

Gol atamazsa surat asar:

Maç sonunda "Top gelmedi ki" bahanesi hazırdır.

Her pozisyonun kahramanı olmak ister:

Defans çıkarken bile "Ver bana bir vurayım" der.

Kaleciyi sürekli test etmek ister:

Rakip kaleci kötü görünüyorsa 40 metreden denemeye başlar.

Topla fazla oynar, sonra suç başkalarında:

"Açılmadınız ki abi" cümlesi onun sloganıdır.



BONUS: FORVETİN MAÇ SONRASI KLASİKLERİ

"Bugün günümde değildim."

"Ayağım alışsın yeter."

"Sen bir de bizim çocuklarla oynarken gör."

"Krampon kaydı ya…"

"Top dönmedi, bana çalışmadı bugün."

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1930'larda Detroit'te temizlik işçisi Joseph Figlock sokakta çalışırken yukarıdan bir bebek düşer. Figlock, çocuğu havada yakalayarak hayatını kurtarır.

Birkaç ay sonra, inanılmaz bir tesadüf yaşanır: Aynı bebek, aynı pencereden bir kez daha düşer.

Ve yine orada olan Figlock, onu ikinci kez yakalayarak kurtarır.

Aynı çocuğu iki kez kurtaran bu sıradan adam, şehirde efsane hâline gelir.



GÜLÜ YORUM

@fanifilozof011 Dün balkonda sigara içtiğim için komşum polisi aramış ve benim esrar içtiğimi söylemiş. Eve gelen polisler "Esrar nerede?" diye sordular "Hepsini içtim" dedim. "Peki esrarı kimden alıyorsun?" diye sordular, onlara "Yan komşum satıyor" dedim.

Polisler şu an onun evindeler.



TESPİTLİ YORUM

@yamackocovali31 Arkadaş oğlunun ismini Saltuk Buğra koycakmış..

Yok 'Dağ 2' koy...