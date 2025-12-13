Eski Türkiye güzeli alışverişe akın etti

Eski Türkiye güzeli Azra Akın, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaştı. Neşeli ve sempatik halleri ile herkesin beğenisini toplayan Akın, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. Akın, yeni sezon ürünlerini deneyerek kış alışverişini yaptı.

