Çok utandı! Türkan Şoray’a benzettiği için kulağına gül taktı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç önceki akşam Cihangir bir mekanda sevgilisi Özgü Kaya ile eğlendi. Bu kez tersi oldu ve gece boyunca Kaya, Dalkılıç'a şarkılar söyledi. Çıkışta sevgilisinin kulağına gül takan Dalkılıç, "Türkan Şoray'a benziyor ya ondan taktım. Sevgilim çok güzel şarkılar okudu bana, sesini beğeniyorum" deyince Kaya bu sözlere çok utandı.

Kaya, bu benzetilmeden gurur duyduğunu dile getirmişti.