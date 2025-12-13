PODCAST CANLI YAYIN

Beyaz perde askıda kaldı! ‘Sinema starımız yok’... Dijitale akın ettiler

A Para'da yayınlanan ve Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programına konuk olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, önemli açıklamalar yaptı. Türk sinemasının gişe konusunda sorunlar yaşadığını kabul eden Güven, "Artık sinema starlarımızın olmadığını düşünüyorum.

A Para'da yayınlanan ve Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programına konuk olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, önemli açıklamalar yaptı. Türk sinemasının gişe konusunda sorunlar yaşadığını kabul eden Güven, "Artık sinema starlarımızın olmadığını düşünüyorum. Eskiyle karşılaştıralım. Türkan Şoray, Cüneyt Arkın, Kadir inanır. Biz bunları sadece beyaz perdede görebilirdik. Şimdi starlarımızın dizileri ortalığı yıkıyor. Eş zamanda dijital platformda da dizisi var. Bence dijital platformlar dengeyi bozdu. Çünkü eskiden diziler varken de sinemada çok gişe yapan filmler vardı. Dolayısıyla bizim şu anda sadece beyaz perdede görebileceğimiz kim var?" dedi.

SEKTÖRÜ ELEŞTİRDİ
Senaryo konusunda da eleştirileri olan Güven şöyle konuştu: Sürekli yabancı filmlerin benzerini yapıyoruz. Yeni bir senaryo, bir şey üretilmiyor. Acaba senaryo sıkıntısı mı var? Bence yok. Şunu da kabul etmeliyiz. Dizi ihracatında dünyada 3 ülke var. ABD, İngiltere ve Türkiye.

