Grip romantiktir

Gözlerin sulanır, burun kızarır, sürekli battaniyeye sarılırsın… Tam bir aşk filmi sahnesi, ama tek başına!

Sesin tanınmaz hale gelir

Telefonu açınca karşı taraf "Kimsin?" diye sorar. Kendi sesinden şüphe edersin.

Burnun başka bir evrene geçiş yapar

Önce akar, sonra tıkanır, sonra bir burun deliği açılır, öteki kapanır. Sonsuz döngü başlar.

Uyumak hayaldir

Tam dalarsın, burnun tıkanır. Ağzın açık uyumak zorunda kalırsın, sabah çöl ortamında uyanırsın.

Evde herkes doktor kesilir

Anne: "Limonlu çay iç." Baba: "Bir sıcak duş al." Teyze: "Sarımsak yut, bak nasıl geçiyor."

Mendil tüketiminde dünya rekoru kırılır

İlk gün bir paket, ikinci gün rulo havlu, üçüncü gün artık tuvalet kağıdına geçiş…

Ağızdan nefes almak sanattır

Burun çalışmadığı için ağzını açarsın ama uyurken tükürük kurur. Sabah beton gibi bir damakla uyanırsın.

Hapşırıklar patlayıcı etkidedir

Sessiz hapşırmaya çalışırsın ama öyle bir hapşırırsın ki sanki atom bombası patlamış gibi herkes irkilir.

Grip, ses sanatçısı yapar

Darth Vader, yaşlı amca, kedi tıslaması… Her an farklı bir karaktere bürünebilirsin.

Bitmeyen "Nasılsın?" soruları

Cevap hep aynı: "Eh işte…" Ama o soruyu soran kişiye içinden "Şu hâlime baksana, sence nasılım?" dersin.

Terleme ve üşüme aynı anda yaşanır

Bir an üstündeki battaniye fazla gelir, çıkartırsın, 2 dakika sonra donmaya başlarsın.

İştah açılır ya da tamamen kapanır

Bir gün içinde "Önüme ne gelirse yerim" modundan "Su bile içemem" moduna geçiş yapabilirsin.

Yataktan kalkmak fizik kurallarına aykırıdır

Tüm enerjin bitmiştir ama çorba içmek için bile sürünerek mutfağa gitmek zorundasın.

Sonunda iyileşirsin ama...

O kadar mendil, ilaç, çay, çorba derken iyileşirsin, ama en yakınındaki kişi grip olur.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Almanları kandırmak için ahşaptan sahte tanklar yaptı. Ancak bu tanklar yağmur altında bırakılınca suya dayanamayarak çöktü. Alman keşif uçakları durumu fark edince, İngilizlere alaycı mesajlar göndererek bu başarısızlığı tiye aldı.



TESPİTLİ YORUM

@odnsdia Ben bir oda havalandırma bağımlısıyım hava -10 derece de olsa o camı açıcam kardeşim kusura bakmayın yelek felan giyin sırtınıza.



GÜLÜ YORUM

@fkadev Bugün eve bir eşya kurulumu için servis geldi, çıkarken "sizi arayacaklar, değerlendirme soracaklar 0 ile 9 arasında bir numaraya basmanızı isteyecekler, biz 9 numaralı servisiz abi" dedi. Vallahi mükemmel hack, "güzel puan verin" dese yine verirdim de bu hacke şapka çıkardım.