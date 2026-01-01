Tokat’ta kontrolden çıkan TIR eve daldı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 22:06

kat'ta kontrolden çıkan TIR'ın bir eve çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi, İHA

KAZA ANI KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, TIR'ın önce bahçe duvarına, ardından hızla evin duvarına çarptığı anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.