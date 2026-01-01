takvim-logo

Tokat’ta kontrolden çıkan TIR eve daldı! O anlar kamerada

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkan bir TIR’ın müstakil bir eve çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
Tokat’ta kontrolden çıkan TIR eve daldı! O anlar kamerada

Kaza, Çerik Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. (50) idaresindeki 46 NN 555 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan Erol Doğan'a ait müstakil eve çarptı.

Kontrolden çıkan TIR eve çarptı!

Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, çarpmanın etkisiyle evin duvarında maddi hasar oluştu.

kat'ta kontrolden çıkan TIR'ın bir eve çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi, İHAkat'ta kontrolden çıkan TIR'ın bir eve çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi, İHA

KAZA ANI KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, TIR'ın önce bahçe duvarına, ardından hızla evin duvarına çarptığı anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.