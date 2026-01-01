Haberler

Gaziantep'te feci kaza: Yakıtları biten otomobili iterken ATV çarptı!

Gaziantep'te yakıtları biten otomobillerini iterek akaryakıt istasyonuna ulaşmak isteyen kişilere ATV çarptı. Kazada 24 yaşındaki Harun Kaplan hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

01 Ocak 2026 12:19

Gaziantep'te yakıtları biten otomobillerini iterek akaryakıt istasyonuna ulaşmak isteyen kişilere ATV çarptı.

Kaza, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Harun Kaplan ve 3 arkadaşının içinde bulunduğu otomobilin yakıtı bitti. Yolda kalan otomobili iterek akaryakıt istasyonuna ulaşmak isteyen gruba, ATV çarptı.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Otomobil ile ATV arasında sıkışan Harun Kaplan ile 2 arkadaşı ile direksiyondaki kişi ve ATV sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Harun Kaplan (DHA)

Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuk babası Harun Kaplan kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen ATV sürücüsünün de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Harun Kaplan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

