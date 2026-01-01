Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul’da kar faciası: Kar topu oynayan çocuklara kamyonet çarptı

İstanbul’da kar faciası: Kar topu oynayan çocuklara kamyonet çarptı

İstanbul Kağıthane’de karlı yolda kontrolden çıkan kamyonetin kar topu oynayan iki kardeşe çarpması sonucu çocuklar yaralandı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, araç bir otomobil ve doğalgaz kutusuna çarparak durdu. O anlara dair anlar kameralara yansıdı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 17:54

Paylaş







Olay, saat 14.15 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Aniden bastıran kar yağışı sonrası 34 FRT 676 plakalı kamyonetin sürücüsü yokuştan inmeye çalıştı.

Bir süre sonra kontrolden çıkan araç, karlı yolda kayarak sokakta kar topu oynayan F.Z.E. (10) ile kardeşi Ö.H.E.'ye (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yola savrulurken, kamyonet park halindeki 34 DND 240 plakalı otomobil ile doğalgaz kutusuna çarparak durabildi.

Kağıthane’de yokuştan kayan kamyonet kar topu oynayan çocuklara çarptı, DHA

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın ardından araçtan inen sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çocuklar, ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı gören Mirza Ahmet Karakaş, "Araba yukarıdan geliyormuş çocuklar da kayıyormuş. 2 çocuk. Sonra çocuklar arabanın altına girmiş. Durumları iyi. Şu anda araba galiba sıkıştı. Oradan da arabayı kaldırmaya çalışıyorlar" dedi.

Kağıthane’de yokuştan kayan kamyonet kar topu oynayan çocuklara çarptı, DHA

DOĞALGAZ KUTUSU HASAR GÖRDÜ

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya karışan araçlar trafik çekicisiyle emniyet otoparkına götürüldü. Çarpmanın etkisiyle hasar gören doğalgaz kutusunda ekipler gazı keserek çalışma başlattı.

Kağıthane’de yokuştan kayan kamyonet kar topu oynayan çocuklara çarptı, DHA