Büyük vicdansızlık: Fatih’te 2 aylık bebek öldü! Aile gözaltında

Fatih'te 2 aylık bebeğin ölümüne ilişkin anne, baba, dede ve anneanne gözaltına alındı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Y.Y'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN