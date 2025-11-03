Delulu: Kendi filminde yaşamak, fazla hayalci olmak.
Açıklama: Gerçeklikle bağlantısı zayıf ama eğlenceli inanış hâli.
Rizz: Karizma, flört enerjisi.
Açıklama: Birinin çekiciliği ya da iletişim becerisi.
Slay: Taş gibi olmak, parlamak, mükemmel yapmak.
Açıklama: Tarzıyla ya da performansıyla etkilemek.
Gyatt: Aşırı beğenmek, fizik övgüsü...
Açıklama: Vücut hatlarına veya dış görünüme abartılı ilgi.
Skibidi: Absürt ama komik enerji
Açıklama: Saçma ama eğlenceli içerik, meme tarzı mizah.
Core: Tarz akımı, estetik dönemi...
Açıklama: Belirli bir yaşam tarzı veya görsel estetik (örneğin "clean girl core").
NPC: Robot gibi insan, düşünmeden yaşayan kişi...
Açıklama: Kendi fikri olmayan, sıradan davranan birey.
Sigma: Umursamaz alfa, bağımsız karakter.
Açıklama: Kural tanımayan ama özgüvenli kişi tipi.
Beta: Aşırı uyumlu, pasif karakter...
Açıklama: Karar almaktan kaçınan, zayıf kişilik.
POV: Bakış açısı, senin gözünden sahne...
Açıklama: Video anlatım biçimi (Örnek: "POV: sınavdan 30 aldın").
No cap: Yalan yok, ciddiyim.
Açıklama: Doğrudan ve dürüst olduğunun altını çizmek.
Lowkey / Highkey: Sessizce / açık açık...
Açıklama: Duyguyu gizlemek veya göstermek için kullanılır.
AFK: Klavye başında değilim...
Açıklama: Oyuncuların "bir süre yokum" anlamında kullandığı ifade.
Glow up: Açılmak, güzelleşmek, hayatını toparlamak...
Açıklama: Fiziksel veya ruhsal dönüşüm.
Mood: Tam benlik, o anki hâlim...
Açıklama: Ruh halini yansıtan içeriklerde.
Based: Dik duruşlu, kendi doğrularında net...
Açıklama: Başkalarının ne dediğini umursamayan kişi.
Brain rot: Beyin çürüğü, içerik yorgunluğu.
Açıklama: Sürekli boş içerik izlemekten mental bulanıklık.
Era: Dönemim, modum, kişisel hayat evresi...
Açıklama: ("Artık sakinleşme eramdayım.").
Main character: Kendi filminin başrolü...
Açıklama: Öz güvenli, merkezde hisseden kişi.
Slop: Çöp içerik, dandik medya...
Açıklama: Kalitesiz ama bağımlılık yapan şeyler.