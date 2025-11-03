PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Global sosyal medya dili ve edebiyatı

Global sosyal medya dili ve edebiyatı

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 3 Kasım 2025

Delulu: Kendi filminde yaşamak, fazla hayalci olmak.

Açıklama: Gerçeklikle bağlantısı zayıf ama eğlenceli inanış hâli.

Rizz: Karizma, flört enerjisi.

Açıklama: Birinin çekiciliği ya da iletişim becerisi.

Slay: Taş gibi olmak, parlamak, mükemmel yapmak.

Açıklama: Tarzıyla ya da performansıyla etkilemek.

Gyatt: Aşırı beğenmek, fizik övgüsü...

Açıklama: Vücut hatlarına veya dış görünüme abartılı ilgi.

Skibidi: Absürt ama komik enerji

Açıklama: Saçma ama eğlenceli içerik, meme tarzı mizah.

Core: Tarz akımı, estetik dönemi...

Açıklama: Belirli bir yaşam tarzı veya görsel estetik (örneğin "clean girl core").

NPC: Robot gibi insan, düşünmeden yaşayan kişi...

Açıklama: Kendi fikri olmayan, sıradan davranan birey.

Sigma: Umursamaz alfa, bağımsız karakter.

Açıklama: Kural tanımayan ama özgüvenli kişi tipi.

Beta: Aşırı uyumlu, pasif karakter...

Açıklama: Karar almaktan kaçınan, zayıf kişilik.

POV: Bakış açısı, senin gözünden sahne...

Açıklama: Video anlatım biçimi (Örnek: "POV: sınavdan 30 aldın").

No cap: Yalan yok, ciddiyim.

Açıklama: Doğrudan ve dürüst olduğunun altını çizmek.

Lowkey / Highkey: Sessizce / açık açık...

Açıklama: Duyguyu gizlemek veya göstermek için kullanılır.

AFK: Klavye başında değilim...

Açıklama: Oyuncuların "bir süre yokum" anlamında kullandığı ifade.

Glow up: Açılmak, güzelleşmek, hayatını toparlamak...

Açıklama: Fiziksel veya ruhsal dönüşüm.

Mood: Tam benlik, o anki hâlim...

Açıklama: Ruh halini yansıtan içeriklerde.

Based: Dik duruşlu, kendi doğrularında net...

Açıklama: Başkalarının ne dediğini umursamayan kişi.

Brain rot: Beyin çürüğü, içerik yorgunluğu.

Açıklama: Sürekli boş içerik izlemekten mental bulanıklık.

Era: Dönemim, modum, kişisel hayat evresi...

Açıklama: ("Artık sakinleşme eramdayım.").

Main character: Kendi filminin başrolü...

Açıklama: Öz güvenli, merkezde hisseden kişi.

Slop: Çöp içerik, dandik medya...

Açıklama: Kalitesiz ama bağımlılık yapan şeyler.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Delulu olmak suç değil, sanattır! 02 Kasım 2025, Pazar Erkeklerin Soruya Soru ile Cevap Verme Sanatı 01 Kasım 2025, Cumartesi Şarj yüzde 1 kaldığında başlayan modern kıyamet 31 Ekim 2025, Cuma Uykudan önce bastıran düşünceler sarmalı 30 Ekim 2025, Perşembe
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de Guinness rekorlu yarışmacı büyük riske girdi!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı büyük riske girdi
Edirne’de feci TIR kazası kamerada: 1 ölü 2 yaralı
Edirne'de feci TIR kazası kamerada: 1 ölü 2 yaralı
CTE’den çarşaf ve banyo havlusu detayı! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer nasıl öldü?
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer nasıl öldü?
Kanarya muhteşem dönüşle sezona tutundu! Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
Kanarya sezona tutundu!
Fenerbahçe’ye transferden dev gelir! O yıldızlar ayrılabilir
Fenerbahçe'ye transferden dev gelir! O yıldızlar ayrılabilir