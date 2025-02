YANLIŞ İSİMLE HİTAP ET:

"Ya senin adın neydi?

Mehmet değil miydi?" (Aslında değil.)

DERİN DÜŞÜNCELERE DALDIR:

Ona bakıp kaşlarını çat ve "Sana söylemem gereken bir şey vardı ama neydi ya?" de.

Sonra unutmuş gibi yap.

ASLA DOĞRUDAN CEVAP VERME:

"Ne yapıyorsun?" diye sorarsa, "Dünya dönüyor, ben de onunla beraber hareket halindeyim" de.

KOMİK OLMAYAN ŞEYLERE KAHKAHA AT:

Söylediği en sıradan cümleye aşırı güler gibi yap, "Aman Allah'ım çok komiksin!" de.

MANTIKSIZ SORULAR SOR:

"Sence flamingolar neden pembe?" ya da "Gözlerin neden tam olarak iki tane?" gibi.

ASLA GÖZ TEMASI KURMA:

Konuşurken sürekli arkasına, alnına ya da ayakkabılarına bak.

ONUN CÜMLELERİNİ TEKRAR ET:

Her söylediğini biraz alaycı bir ses tonuyla tekrar et.

CÜMLELERİ YARIDA BIRAK:

"Sana anlatmam gereken çok önemli bir şey var, ama..." (Sus ve git.)

ANLAMSIZ SESSİZLİKLER YARAT:

Sorularına uzun uzun bakıp cevap verme, sonra "Hı? Bir şey mi dedin?" diye sor.

YANINDAYKEN BİRİYLE FISILDAŞ:

Ama kimse yok.

Sadece görünmez birine önemli şeyler anlatıyormuş gibi yap.

GEÇ FARK ET:

Biri sana selam verdiğinde 10 saniye sonra "Aa, pardon ya!" diye abartılı bir tepki ver.

BİLİNÇSİZ İNKAR ET:

"Dün seni gördüm." dediğinde "Hayır görmedin" diye inatla reddet.

SEBEPSİZ YERE KAŞ ÇAT:

Onun söylediği en normal cümlede kaşlarını çat ve şüpheyle bak.

GEREKSİZ ÖNERİLER VER:

Konu ne olursa olsun, "Bence bir doktora görünsen iyi olur" de.

ANLAMLI AMA ANLAMSIZ GÜLÜMSE:

Konuşurken sürekli hafif gülümse, ama tek kelime etme. Sinirleri bozulacaktır.

Bunları uyguladıktan sonra kaçman gerekebilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Delta Hava Yolları'nın Atlanta'dan Barselona'ya giden uçağı, bir yolcunun şiddetli ishal olması ve bunun uçağın kabininde yayılması nedeniyle kalkıştan iki saat sonra Atlanta'ya geri dönmek zorunda kaldı.

Olay, havacılık tarihinde nadir görülen bir durum olarak kaydedildi.



