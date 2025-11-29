Gelecekte karşımıza çıkması muhtemel ama keşke çıkmasa da olurmuş dedirten mizahi buluşlarlistesi işte burada:



Kendini Şarj Eden Telefon – Ama Kullanıcının Siniriyle Telefonun pili %5'e gelince otomatik olarak:

"Yine mi? Daha bugün şarj ettin!" diye bağırıyor.

Sen de bağırıyorsun.

Telefon enerjiyi kavga gürültüden çekip kendini şarj ediyor.



Sessizce Tartışma Kulaklığı Sevgilinin "konuşmamız lazım" cümlesini duyduğunda otomatik olarak white noise açıyor.

Bonus: Gereksiz tartışmalarda kulaklığı takınca karşı taraf daha sakin konuşmak zorunda kalıyor.

(Çoğu kullanıcı ilk hafta içinde kulaklığı kaybediyor.)



Otomatik Bahane Üreten Yapay Zekâ Kalemi Toplantıya geç kalınca kendi kendine masaya şunları yazıyor:

"Trafikte fil kovalamaca vardı." "Evde internet uyuyakaldı." "Kedim vergi beyanı vermemi istedi."



Akıllı Buzdolabı – Şeker Yiyince Azarlayan Gece 03.00'te çikolata almaya çalışınca buzdolabı kapağını 5 saniye sıkıştırıp seni bir düşünmeye sevk ediyor.

Buzdolabı: "Sen daha yaz gelmeden pes mi ettin?"



Kendini Temizleyen Ev – Ama Lazım Olunca Kaçıyor Evi temizlemesi için komut veriyorsun, ev tam temizlemeye başlıyor, tam o anda:

"Iıı ben bir 5 dakika hava alıp geliyorum." deyip balkon kapısından dışarı çıkıyor.

Evden mesaj: "Ben temizledim, sen de biraz dağılma."



Misafir Algılayınca Otomatik Düzenleyen Salon Kapı çaldığında ev birden:

Ortadaki pijamaları koltuğa itiyor Çay koyuyor Işığı %15 daha misafiruygun seviyeye çekiyor Ama yanlış ayarda kalırsa kapıcıya bile "Buyrun hoş geldiniz!" diye çay servisi yapıyor.



Trip Çevirici Gözlük Birisi sana ters bir laf ettiğinde gözlük, onun üstünde altyazı gösteriyor:

"Bu cümle aslında açlık krizindendir." "Kıskanıyor olabilir." "Bence bu kişiyi sessize al."



Kendi Kendine Kılıbık Moduna Geçen TV Kumandası Sevgilin girince otomatik olarak:

Maç kanalından dizilere geçiyor Ses seviyesi kendini kısıyor "Aşkım sen ne izlemek istersin?" yazısı çıkıyor Kumandada kapatılamayan bir özellik.



Yabancı Dil Konuşurken Kendini Düzelten Ağızlık "Where are you from?" diyene "Wery güd" demeni engelliyor.

Cümleni kendi başına düzeltiyor:

"Very good, thanks." Ama bazen abartıp Oxford aksanına geçiyor.



Sana Yakışmayan Kombinleri Kendi Kendine Yakan Dolap Dışarı çıkmadan önce kombine bakıyor… Eğer olmazsa kıyafeti ufak bir pof diyerek imha ediyor:

"Bunu kombinleyen sensen ben bir süre elektriğimi kapatıyorum."



