Ramazan her sene geliyor ama his aynı mı?

İşte biraz nostalji, biraz gerçekçilik, biraz da tebessümle karşılaştırma:



MAHALLE KÜLTÜRÜ

Eski Ramazanlar: Herkes birbirini tanırdı. İftar vakti bir tabak yemeği komşuya götürmek adettendi. Çocuklar kapı kapı "Pide çıktı mı?" diye sorardı. Mahalle davulcusu gerçekten mahalleliydi.

Yeni Ramazanlar: Komşunun adını bilmiyoruz ama Wi-Fi şifresini biliyoruz. İftar story'si atmak, komşuya yemek götürmekten daha hızlı. Pide kuyruğu artık reels içeriği. Davulcu var ama site güvenliğiyle randevulu çalışıyor.



EĞLENCE&MEDYA

Eski Ramazanlar: Tek kanalda sahur programı. İbo Show tadında eğlenceler. Radyo tiyatroları, meddahlar, Karagöz-Hacivat.

Yeni Ramazanlar: 150 kanal ama izlenecek bir şey yok hissi. YouTube'da "İftara 10 dakika kala yapılan dramalar" videoları. Sahurda algoritmayla baş başa kalmak.



MANEVİYAT

Eski Ramazanlar: Teravih dönüşü mahalle sohbeti.Camiden çıkınca tatlı bir serinlik. Bayram sabahı erken kalkmanın heyecanı.

Yeni Ramazanlar: Teravih sonrası trafikte meditasyon. Bayram sabahı alarmı erteleme savaşı.

Maneviyat var ama dikkat dağıtıcı çok.



SOFRALAR

Eski Ramazanlar: Mütevazı ama kalabalık sofralar. Aynı yemek 3 gün yenir ama kimse şikayet etmez. İftar topu sesiyle suya uzanan eller.

Yeni Ramazanlar: 17 çeşit yemek, 3'ü yeniyor. Fotoğraf çekilmeden kaşık değmez. İftar topunu artık bildirim sesi bastırıyor.



RAMAZAN DAVULU

Eski Ramazanlar: Davulcu mani söylerdi, isimle uyandırırdı. Bahşiş verirken göz teması olurdu.

Yeni Ramazanlar: Davul sesi duyuluyor ama kim çalıyor bilinmiyor. Bahşiş için IBAN isteyen davulcu ihtimali.



ÇOCUKLAR AÇISINDAN

Eski Ramazanlar: Oruç tutmaya "yarım gün" pazarlığı. Bayram harçlığı için taktik geliştirme.

Yeni Ramazanlar: "Akşam ne var?" sorusunun günde 12 kez sorulması. Harçlık yerine dijital transfer.



SONUÇ

Eski Ramazanlar daha mı güzeldi? Belki daha yavaştı. Daha az seçenek, daha çok birlik vardı. Yeni Ramazanlar daha mı kötü? Hayır. Sadece daha hızlı, daha dijital ve daha kalabalık ama biraz daha yalnız. Aslında mesele eski ya da yeni değil. Ramazan hala aynı Ramazan. Biz değiştik.



DÜNYADAN İLGİNÇ RAMAZAN GELENEKLERİ

Mısır: Fanus (Fener) geleneği, Ramazan'ın en önemli simgelerindendir. Fatımi Devleti'ne kadar dayanan bu gelenekte sokaklar, evler ve dükkânlar rengârenk fenerlerle süslenir, şehir adeta bir festival alanına döner.



Endonezya (Cava Adası): Ramazan'dan önce "Padusan" adı verilen bir arınma ritüeli gerçekleştirilir. Halk, ruhen ve bedenen arınmak için deniz, göl veya şelalelerde yıkanarak yeni aya hazırlanır.



Hindistan: Türkiye'deki Ramazan davulcularını andıran "Seheriwalas" geleneği vardır. Babür İmparatorluğu'ndan kalma bu gelenekte davulcular, sahur vaktini duyurmak ve oruç tutacakları uyandırmak için sokaklarda davul çalarak kasideler okur.



Birleşik Arap Emirlikleri: "Haq Al Laila" (Bu gece için) adı verilen bir gelenekte çocuklar, rengârenk kıyafetler giyerek komşularının kapılarını dolaşır ve topladıkları şekerlemeleri "kharyta" adı verilen bez çantalara koyar.



Kırgızistan: "Ca Ramazan" geleneğinde gençler, Ramazan'ın 15. gününde ev ev dolaşarak maniler okur ve dualar eder. Ev sahipleri de bu gençlere çeşitli ikramlarda bulunur.



ALKIŞLIYORUM

@firstimmersion 00:00'da yatıp 5'te kalkış, hemen iki yumurta, yumurtalar haşlanırken o arada bir teheccüd, 30 dk sahur, sonra 5 litre su, gluk³ sesleriyle sabah namazını kılma ve evden çıkış. Öğlen 1 saat kaylule, akşam 7 dakika iftar ve doyuş, akşam-yatsı arası ufak bir ihya (opsiyonel), her gün teravih (opsiyonel), teravih sonrası bir miktar daha ihya ve kapanış...