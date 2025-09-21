Başlama düdüğü: İlk buluşma = hakemin maçı başlatması. Kalp zaten tribün gibi gürültülü.

Isınma turları: "Ne iş yapıyorsun?" muhabbeti, maç öncesi koşular gibi sıkıcı ama şart.

Taktik toplantısı: Arkadaşların, "o mesajı atma, cool görün" diye teknik direktör gibi akıl verir.

Orta saha mücadelesi: Sohbeti sürdürmek zor iştir. Top bir sende, bir onda.

Defans: "Henüz hazır değilim" diyerek mesafe koyan taraf. Duvar örer, geçemezsin.

Hücum: Daha ikinci günde "seni seviyorum" diye dalanlar: Direkt ofans futbolu.

Ofsayt: Yanlış zamanda "evlilik" lafı… Bayrak kalktı, pozisyon iptal.

Faul: Küçük kırıcı laflar. Hakem düdüğü çaldı: "Bunu niye söyledin şimdi?"

Sarı kart: İlk ciddi uyarı. "Geç kalma alışkanlığın olmasın bak!"

Kırmızı kart: İhanet ya da büyük yalan. Hakem düşünmeden kartı çıkarır: Oyun dışısın!

Penaltı: "Beni gerçekten seviyor musun?" sorusu. Kaleci doğru köşeyi seçerse kurtarır.

Serbest vuruş: Hatalı bir hareketten sonra çiçek, tatlı ya da özür hediyesi.

Korner: Küçük umut ışıkları. Her kornerden gol çıkmaz ama heyecan yüksektir.

Kaleci: Kalbini korumaya çalışan kişi. Kolay kolay gol yemez, temkinlidir.

Tribünler: Arkadaşlar, aile, komşular… Hep arkadan bağırıp "şöyle yap, böyle yap" derler.

Hakem: Kader, üçüncü şahıslar ya da bazen kaynana. Kararlarına itiraz edilmez (!).

Uzatmalar: Ayrıldıktan sonra "belki tekrar deneriz" dönemi. Kondisyon bitmiş ama inat var.

Penaltılara kalmak: İlişkinin kaderi, küçücük bir detayda belirlenir. Atarsan kazanırsın.

İç saha – deplasman: Kendi mekânında rahat, karşı tarafın ortamında stresli.

Transfer dönemi: Ayrılık sonrası yeni arayışlar. Menajerler (arkadaşlar) devreye girer.

Form düşüklüğü: İlişkiye eskisi kadar özen göstermemek. "Eskiden her gün mesaj atıyordun…"

Derbi: Aileyle tanışma günü. Tribünler gergin, tansiyon yüksek.

Tribün coşkusu: Mutlu anlar. Tribünler (arkadaşlar) "gol beee!" diye tezahürat yapar.

Şampiyonlar Ligi: Gerçek aşkı bulmak. Kupayı kaldırırsın, hayatının maçını kazanmışsındır.

Efsane kadro: Bitse bile unutulmayan büyük aşk. Kulübün tarihine geçer.