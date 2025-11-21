Dünya ikiye ayrılır: Hızlı yaşayanlar ve… hâlâ ikiye ayrıldığını okumakta olanlar.

Evet, bu makalenin konusu: yavaş insanlar. Hani şu, zamanın onlar için sadece öneri niteliğinde olduğu, dakikanın birim değil "duygu" olduğu özel tür.



Yavaş İnsanların fizik kuralları:

Yavaş insanlar, Einstein'ın görelilik teorisini yanlış anlamış gibidir. Onlara göre:

4 "Zaman görecelidir." O zaman ben hiç acele etmeyeyim.

4 "Işık hızından hızlı gidilmez." O zaman ben ışığın tam tersi yönde gideyim.

Onların yürüyüşü o kadar sakindir ki Google Maps bile rota süresini hesaplayamaz:

"Bu hızla varış süresi: BİLİNMİYOR."



Yavaş insanlara göre günlük hayat:

Bir şey anlatırsın, durur, bakar… düşünür… düşünür… sonra "Hee…" der.

Ama o "Hee"de bir bilgelik vardır, ama genelde geç kalmıştır.

Market kasasında hep onların arkasında kalırsın.

Çünkü cüzdanlarını tarihsel sırayla açarlar:

"Bu fişi 2019'da almıştım… aha işte kart… yok bu değilmiş… dur bulacağım."

Toplu taşıma dramı:

Hızlı insanlar için kırmızı ışık sinyal, yavaş insanlar için kırmızı ışık davet niteliği taşır:

"Duracağım o yüzden şimdi yürümeye başlayabilirim." Otobüsün kapısı çalınır, şoför sinirli, herkes sıkışık… bir tek onlar huzurlu:

"Benim saatime göre daha 1 dakikan var."

Yavaş insanların depremi: Mesaj sonu:

Mesaj yazmaları ayrı bir olay.

Mesela "Geldim" yazarlar ama göndermeleri 7 dakika sürer.

Konuşurken nokta yerine üç nokta koyarlar çünkü cümle devam edecek mi etmeyecek mi… onlar da bilmiyordur.

Onlarla yaşamak:

Yavaş bir insanla yaşamak, sürekli "loading…" yazısını izlemek gibidir. Sinir bozucu ama alışınca sakinleştirici bir yanı var. Çünkü panik yok. Koşturmaca yok.

Sakinlik maksimum.

Onlar için hızlanmanın tek motivasyonu vardır:

Yemek:

İşte o zaman flash moduna geçebilirler:

3 km/s 18 km/s...

Bilim hâlâ bu dönüşümü açıklayamıyor.

SONUÇ:

Yavaş insanlar, evrenin fren balatasıdır. Onlar olmasa hepimiz koşmaktan nefes nefese kalırdık. Onlar bize şunu hatırlatır:

"Hayat kısa olabilir ama ben onu uzatmak için elimden gelen her şeyi ya-pa-ca-ğım…"

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kuzey Kore'de bir koşu yarışında sistem çöktüğü için finish çizgisinden geçen herkes "1." olarak kaydediliyor. Böylece tam 389 kişi aynı anda birinci ilan ediliyor. Ödül töreni ayrı bir komediye dönüşüyor: Tek basamaklı podyuma yüzlerce kişi çıkmaya çalışıyor, görevliler ise "Lütfen sırayla birinci olun" diye anons yapıyor. Organizasyonun resmi açıklaması ise şöyle:"Rekabeti kaldırdık. Herkes kazandı."



TESPİTLİYORUM

@nuhuft Babanneme "İyi misin?" diye sorunca "Niye kötü olayım" diyor. Şöyle bir psikolojiye ulaşmaya çalışıyoruz...



GülüYorum

@mlhzmt Rize'de ayı ölmüş, dereye atmışlar. Jandarma yasak olduğu için kim yaptı diye peşine düşmüş. Amcanın biri diyor ki "Beni öldürseler peşine böyle düşmezsiniz." Bu nedur ahahhaasffghjk...