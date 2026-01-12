O an gelir. Masanın üstünde masumca duran telefon, bir anda kaderin merkezine oturur. "Bir bakabilir miyim?" cümlesi duyulur. Dünya yavaşlar. Erkek, telefonu vermeden önce iki saniyelik bir tereddüt yaşar. O iki saniye aslında bir ömürdür.

Beyin çalışmaya başlar:

- WhatsApp arşivi…

- Galeri (özellikle "Ekran görüntüleri" klasörü)…

- Notlar ("Düğün için alınacaklar" diye açılıp yarım kalan liste)…

- Tarayıcı geçmişi (masum bir "hava durumu" araması bile şüphelidir).

El telefonu uzatırken hafif titrer. Çünkü telefon artık bir cihaz değil, itiraf kutusudur. Parmak, kilit tuşuna basmadan önce durur. O an, ekrana son bir kez bakılır; sanki telefona veda ediliyordur:

"Ben seni fabrika ayarlarında almıştım… Buralara geleceğimizi bilmiyordum.

" Kadın telefonu alır. Erkek gülümser. O gülümseme samimi değildir; panik makyajıdır. Omuzlar düşer, sırt hafif kamburlaşır. İç ses konuşur:

"Şimdi bir mesaj açılacak… Yanlış anlaşılacak… Açıklama yapacağım… Daha çok batacağım…

" Kadın galeriyi açar. Erkek anında açıklamaya başlar:

- O fotoğraf eski.

- O ekran görüntüsü arkadaş içindi.

- O arama reklamdan çıktı.

- O mesaj bana gelmişti, ben yazmadım.

Henüz kimse bir şey sormamıştır ama savunma başlamıştır. Çünkü erkek bilir: Telefon, suçluluk üretir. İçinde suç olmasa bile.

Telefon geri verildiğinde ise rahatlama gelir. Nefes alınır. Dünya tekrar hızlanır. Erkek, az önce yaşananları unutmak ister. Ama bir gerçek kalır:

O telefon artık aynı telefon değildir. Gözaltına alınmış, sorgulanmış, salıverilmiştir.

Ve erkek şunu öğrenir:

Bir ilişkide en büyük güven testi, telefonun şifresini söylemek değil, telefonu verirken tereddüt etmemektir. Onu da henüz kimse başaramamıştır.