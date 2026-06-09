Yapay zeka ile femur kırığı teşhisi: Türk öğrenciler dünya ikincisi

Öğrenciler, özellikle yaşlılarda ve kadınlarda daha sık görülen bu sağlık sorununa çözüm aramaya koyuldu. Avasküler nekroz gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilen femur kırıklarının erken teşhisi için yapay zeka temelli bir sistem geliştirdiler.

Projenin fikir aşaması, Defne Eser'in dedesinin düşme sonucu femur kemiğini kırmasıyla başladı. Kırığın geç fark edilmesi nedeniyle hareket kabiliyetini kaybeden dedesinin durumu, üç arkadaşı harekete geçirdi.

İzmir Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Defne Eser, Furkan Özdingiş ve Ateş Habacı, özellikle yaşlılarda sık görülen femur (uyluk kemiği) kırıklarının erken teşhisini sağlayan yapay zeka projesiyle büyük başarı elde etti. Proje, yaşlı bireylerde kemik erimesi ve düşme sonucu oluşan kırıkların hızlı ve doğru şekilde tespit edilmesini hedefliyor.

Defne Eser. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

3000 RADYOGRAFİ GÖRÜNTÜSÜYLE EĞİTİLDİ

Gençler, hastanelerden elde ettikleri 3000 radyografi görüntüsünü sisteme yükleyerek yapay zekayı eğitti. Sistem, sadece belirgin kırıkları değil, mikro kırıkları da tespit edebilecek seviyeye getirildi. Şu anda sistemin doğruluk oranı %93 seviyesinde. Öğrenciler, gerçek hastanelerde kullanılabilmesi için bu oranı mümkün olduğunca %100'e yaklaştırmayı hedefliyor.

Geliştirdikleri proje ile Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen prestijli Uluslararası Bilimsel Yaratıcılık Yarışması'nda dünya ikincisi unvanını kazandılar. Bu başarı, Türkiye'den katılan öğrenciler arasında dikkat çeken bir derece oldu.