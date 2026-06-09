Tuğçe Yıldız mahkemede: "14 yaşında istismara uğradım, zorla evlendirildim"
Eşi tarafından tabancayla vurularak yaralanan Tuğçe Yıldız, mahkemede kan donduran iddialarda bulundu: 14 yaşındayken istismara uğradım. Evlenmek zorunda kaldım. Tutuklu sanık Ahmet Yıldız ise silahın kazara ateş aldığını iddia etti...
Tüyler ürperten olay, 11 Ocak'ta Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşandı. Boşanma aşamasında olan Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında tartışma çıktı.
Ahmet Yıldız, üzerindeki tabancayla eşine ateş açtı. Hastaneye kaldırılan yaralı Tuğçe Yıldız, tedavi altına alındı. Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan Ahmet Yıldız ise eşin kendisini birçok kez aldattığını öne sürdü. 28 gün yoğun bakımda kalan Tuğçe Yıldız, 2 ay 5 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu.
"OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM"
Tutuklu sanık Ahmet Yıldız'ın, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifade veren 1 çocuk annesi Tuğçe Yıldız, sanığın teyzesinin oğlu olduğunu belirterek şu sözleri söyledi.
14 yaşında istismara uğradım. Evlenmek zorunda kaldım. Şiddet gördüm. Hamileyken darbedildim ve erken doğum yaptım. Olay günü yaşananları darbe alma nedeniyle hatırlamıyorum, şikayetçiyim. Mahkeme, silahın sahibi U.K.'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.