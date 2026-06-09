Tuğçe Yıldız mahkemede: "14 yaşında istismara uğradım, zorla evlendirildim"

Tüyler ürperten olay, 11 Ocak'ta Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşandı. Boşanma aşamasında olan Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında tartışma çıktı.

Tuğçe Yıldız 14 yaşında istismara uğradığı için evlendiğini söyledi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Ahmet Yıldız, üzerindeki tabancayla eşine ateş açtı. Hastaneye kaldırılan yaralı Tuğçe Yıldız, tedavi altına alındı. Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan Ahmet Yıldız ise eşin kendisini birçok kez aldattığını öne sürdü. 28 gün yoğun bakımda kalan Tuğçe Yıldız, 2 ay 5 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu.