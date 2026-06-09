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Tuğçe Yıldız mahkemede: "14 yaşında istismara uğradım, zorla evlendirildim"

Eşi tarafından tabancayla vurularak yaralanan Tuğçe Yıldız, mahkemede kan donduran iddialarda bulundu: 14 yaşındayken istismara uğradım. Evlenmek zorunda kaldım. Tutuklu sanık Ahmet Yıldız ise silahın kazara ateş aldığını iddia etti...

Kaynak Gazete
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Tuğçe Yıldız mahkemede: "14 yaşında istismara uğradım, zorla evlendirildim"

Tüyler ürperten olay, 11 Ocak'ta Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşandı. Boşanma aşamasında olan Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında tartışma çıktı.

Tuğçe Yıldız 14 yaşında istismara uğradığı için evlendiğini söyledi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Tuğçe Yıldız 14 yaşında istismara uğradığı için evlendiğini söyledi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Ahmet Yıldız, üzerindeki tabancayla eşine ateş açtı. Hastaneye kaldırılan yaralı Tuğçe Yıldız, tedavi altına alındı. Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan Ahmet Yıldız ise eşin kendisini birçok kez aldattığını öne sürdü. 28 gün yoğun bakımda kalan Tuğçe Yıldız, 2 ay 5 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu.

Tuğçe Yıldız mahkemede: "14 yaşında istismara uğradım, zorla evlendirildim"-3

"OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM"

Tutuklu sanık Ahmet Yıldız'ın, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifade veren 1 çocuk annesi Tuğçe Yıldız, sanığın teyzesinin oğlu olduğunu belirterek şu sözleri söyledi.

Tuğçe Yıldız mahkemede: "14 yaşında istismara uğradım, zorla evlendirildim"-4

14 yaşında istismara uğradım. Evlenmek zorunda kaldım. Şiddet gördüm. Hamileyken darbedildim ve erken doğum yaptım. Olay günü yaşananları darbe alma nedeniyle hatırlamıyorum, şikayetçiyim. Mahkeme, silahın sahibi U.K.'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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