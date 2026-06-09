Boğaz geçiş ücreti 1 Temmuz'da artıyor: İşte yeni tarifeler

2022 öncesi boğaz geçişlerinden yıllık yaklaşık 20-30 milyon dolar gelir elde edilirken, geçen yıl 300 milyon dolara yakın bir gelir sağlandı. Tahsil edilen ücretler ile dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk boğazlarında deniz emniyeti ve güvenliğinin yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılar ve trafik izleme sistemleri sürekli olarak geliştiriliyor.

Gelir 10 kart arttı. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.)

Türk boğazlarından uğraksız şekilde geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz itibarıyla yeni bir güncelleme yapılacak. 2022 öncesinde 39 yıl boyunca 0.8 dolar olarak sabit kalan "altın frank" değeri, 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı bir kararla güncellenmeye başladı. Geçiş ücreti 1 Temmuz 2026 ile 30 Haziran 2027 arasında 6.7 dolar olacak.

Boğazlardan uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi hizmeti, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınıyor. Hesaplamada, gemilerin net tonajı baz alınırken, birim olarak da altının ons fiyatına endeksli olan "altın frank" esas alınıyor.

10 bin net tonajlı gemi, 2022'deki ilk güncellemeden önce 3 bin 240 dolar geçiş ücreti ödüyordu. 1 Temmuz sonrası ise aynı tonajlı gemi yaklaşık 25 bin dolar ücret ödeyecek.

Haber: Barış Şimşek

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Ekonomi