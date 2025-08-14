Maçta son dakika golü yiyince Hem takım hem hayat gözünden akar.

Berber "yanları sıfır"yı fazla sıfır yapınca Saçla birlikte özgüven de gider.

Çocukken misketini kaybetmiş gibi hissettiğinde 30 yaşında olsa bile.

İndirimli ürünü sepete atıp stokta kalmadığını görünce 9,99 TL'lik mutluluk hayali suya düşer.

Futbol oyununda kendi kalesine gol atınca Kendi kendine ihanetin gözyaşı.

Telefonu yüzüstü düşürünce Ekran kırılmadan önceki o umut dolu 0,3 saniye.

Yemek siparişi yanlış gelince Lahmacun yerine ıspanak geldiğinde hayaller ölür.

Annesi "oğlum aç mısın?" deyince Doymuş olsa bile içi dolar.

Babası "aferin" deyince 27 senelik suskun gurur boğazda düğümlenir.

Çoraplarından biri kaybolunca Tek kalan çorabın yalnızlığına üzülür.

Eski sevgili "iyi insan" deyince "İyi insan" demek "ama sen değilsin" demektir.

Kahve makinesi arızalanınca Uyanmadan güne başlamak travması.

Evdeki Wi-Fi gidince Dünya ile bağ kopar, gözyaşı modem ışığında parlar.

Çocukken dondurma düşürme travması hatırlayınca Hâlâ yere düşen külahın sesi kulakta çınlar.

Arabaya yanlış benzin koyunca Hem araba hem erkek ağlar.

Fazladan patates kızartması çıkmayınca Menü fotoğrafları yalanmış gibi gelir.

Sevdiği dizide en sevdiği karakter ölünce "Bu kurgu değil, ihanet!" diye iç çeker.

Babasının gizli gizli ona hediye aldığını öğrenince Maskülenliğin arkasından bir damla yaş süzülür.

Sevdiği tişört çekince Artık "beli lastikli" modasına istemeden girer.

İstediği gibi tost yapamayan tost makinesi Peynir hayalleri arasına gözyaşı karışır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Norveç'te gerçekten "Cehennem" adında küçük bir köy vardır. Ama merak etmeyin, burada lavlar akmıyor; hatta kışın burası bembeyaz karlarla kaplanıyor. Köyün tabelası önünde turistler sıraya girip "Cehennem'e geldim" pozu verir. Hatta köyde bir tren istasyonu vardır; kışın donmuş istasyonda "Cehennem buz tuttu" yazan fotoğraflar epey meşhurdur. Yani burası, adının aksine soğuk ve huzurlu bir "cehennem".

TESPİTLİ YORUM

@rstdvrc Evdeki menüye bak tavuk çorbası, tavuk kanat, tavuklu pilav.. Annem tavuğu Joshua Kimmich gibi her yerde oynatmış...

GÜLÜ YORUM

@monakopiremsesi Sabahtan beri sevgilimi osuruyor diye evden atmak ile tehdit ediyordum. Sinirden gözlerim bile doldu. Adam ben osurmuyorum dedikçe yalan söylüyor diye daha da kızıyordum. Köpeğim osuruyormuş.