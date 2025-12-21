Işın Karaca'nın 130'dan 59 kiloya düşme yöntemi! "Ben tescilli şişkoydum"

AÇLIK KRİZİNİ BİTİREN SIRA DIŞI YÖNTEM

Zayıflama sürecinde pek çok kişinin en zorlandığı nokta olan açlık krizleri için Karaca şaşırtıcı bir çözüm buldu . Çok acıktığı anlarda hemen dişlerini fırçaladığını belirten ünlü isim bu yöntemin iştahını anında kestiğini söyledi. Nane ferahlığının beyne doygunluk hissi verdiğini belirten Karaca bu tekniğin kendisine çok yardımcı olduğunu vurguladı.