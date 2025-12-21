Işın Karaca'nın 130'dan 59 kiloya düşme yöntemi! "Ben tescilli şişkoydum"

Toplamda 71 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü sanatçı zayıflama sürecinin perde arkasını anlattı. Fazla kilolarından kurtulmak için büyük bir azim gösteren Karaca yeni haliyle magazin gündemine damga vurdu.
Işın Karaca geçmişteki kilosunu saklamadan büyük bir dürüstlükle süreci paylaştı. Bir dönem 130 kiloya kadar çıktığını ifade eden sanatçı kendisini esprili bir dille tescilli şişko olarak tanımladı. Şu an 59 kiloya düşen Karaca ideal kilosuna kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
AÇLIK KRİZİNİ BİTİREN SIRA DIŞI YÖNTEM
Zayıflama sürecinde pek çok kişinin en zorlandığı nokta olan açlık krizleri için Karaca şaşırtıcı bir çözüm buldu. Çok acıktığı anlarda hemen dişlerini fırçaladığını belirten ünlü isim bu yöntemin iştahını anında kestiğini söyledi. Nane ferahlığının beyne doygunluk hissi verdiğini belirten Karaca bu tekniğin kendisine çok yardımcı olduğunu vurguladı.
UYKUDAN UYANIP DÜRÜM YİYORDU
Geçmişteki beslenme alışkanlıklarından da bahseden sanatçı çarpıcı bir itirafta bulundu. Eskiden gece yarısı uykusundan uyanıp dürüm yiyebilen bir iştaha sahip olduğunu ancak artık bu alışkanlıklarını tamamen geride bıraktığını açıkladı. Diş fırçalama yönteminin tamamen kişisel bir çözüm olduğunu ve bir zayıflama tekniği olarak görülmemesi gerektiğini de ekledi.
ARALIKLI ORUÇ SİSTEMİYLE ZAYIFLADI
Işın Karaca beslenme düzeninde en çok aralıklı oruç yönteminden faydalandığını belirtti. Vücudunu sürekli şoka uğratarak metabolizmasını hızlandıran sanatçı belirli saat aralıklarında yemek yeme disiplini uyguladı. Bu sayede yağ yakım sürecini daha verimli hale getirdiğini ifade etti.
Sanatçının kilo verme sürecindeki temel stratejileri:
Belirli saatlerde yemek yiyip uzun süre sindirim sistemini dinlendirdi.
Vücudun alışmaması için beslenme programında sık sık değişiklikler yaptı.
Gün içinde bol su tüketerek vücudundaki ödemden kurtuldu.
Geç saatlerde yemek yeme alışkanlığına tamamen son verdi.
SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM
Kilo vermenin sadece fiziksel bir durum olmadığını söyleyen Karaca bu işin zihinde bittiğini savundu. Kendi vücudunu tanıyarak ve disiplinden taviz vermeyerek bu noktaya geldiğini anlattı.
Artık kendisini çok daha hafif ve enerjik hissettiğini belirten sanatçı sahnelerdeki performansının da bu sayede arttığını dile getirdi.
Işın Karaca'nın bu muazzam değişimi sosyal medyada da büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Takipçileri sanatçının azmini takdir ederken zayıflama sırlarını merakla takip etmeye devam ediyor. Karaca ise her fırsatta bu sürecin kişisel olduğunu ve mutlaka bir uzman kontrolünde ilerlenmesi gerektiğini hatırlatıyor.
