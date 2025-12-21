PODCAST CANLI YAYIN
TBMM Genel Kurulunda yumruk yumruğa kavga kamerada

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 bütçesi görüşmelerinin tamamlanmasının ardından CHP ve AK Parti Milletvekilleri arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı.

Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
İşte Tuğyan Ülkem Gülter’in elinde silahla Kervan’ı alıkoyduğu görüntüler
Esenyurt’ta dehşet anları: Alkollü kadın yaşlı adamı tekme yağmuruna tuttu
Sadettin Saran İstanbul'da: Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı

