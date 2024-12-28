Alıp maça götürmektir.

Çok derin düşünmeye gerek yok.

Önündeki bilgisayar, konsol ne varsa kaldırın.

Korku ve öfkesine engel oluyordur çoğu zaman.

Belli bir zaman sonra dili çözüldüğünde daha sağlıklı iletişim kurulacaktır.

Diyabet olabilir, kontrole götürülmesi iyi olacaktır.

Karnı tok, kumanda elindedir; daha ne isteyebilir ki.

Uzun bir süredir hiç susmadan konuşup konuşmadığınızı kontrol edin, eğer uzunca bir süredir siz konuşuyorsanız derhal susun.

Söz konusu erkek kavga kaynaklı sustuysa normaldir, erkekler genelde kavgayı uzatmamak adına susup olayı örtbas etmeyi severler.

Söz konusu susmuş erkeği odada öyle sessizce son derece masum bir halde bulduysanız konuşturmanıza filan gerek yok, adam 2 dakika huzur bulmuş işte altından manalar çıkarmaya gerek yok. Gidip gönül rahatlığı ile sırnaşabilirsiniz.

Eğer telefonda konuşurken artık susmuş bir adam varsa son 3 saattir yaptığınız konuşma yüzünden adamcağızın beyni radyasyondan yanmış ve konuşacak konu kalmamış olduğundan olabilir. Ne mutlu ki size; tüm bunlara rağmen telefonu kapatmayı ilk teklif eden kişi olmayacak kadar centilmen bir erkekle konuşuyorsunuz, lütfen siz de daha fazla abartmayıp derhal o telefonu kapatın ve ilerideki 3-4 saat içerisinde adamı rahat bırakın.

Siz ne anlatırsanız anlatın tepki göstermeyen susan bir adam varsa ilişkinizi yeniden gözden geçirin.

En iğrencini sona sakladım; ona su verin.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2019 yılında, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir tavuk, yerel bir karakolun girişinde dolaşmaya başladı. Polisler, "şüpheli" olarak rapor ettikleri bu tavuğu yakalamaya çalışırken dakikalarca peşinden koştular.

Durumu gören çevredeki insanlar kahkahalarla bu "tavuk kovalamacası"nı izledi. Karakol, olaydan sonra sosyal medyada şu mesajı paylaştı:

"Kaçak tavuk yakalandı.

Davası için yargıya sevk edildi ama sonunda serbest bırakıldı!"



GÜLÜ YORUM

@ezgisshittylife Küçükken herkes beni çok akıllı bir kız sanıyordu ben de salak olduğumu anlamasınlar diye çekindim pek çok şeyi soramadım yönleri çarpım tablosunu sağımı solumu ve bilgisayar kullanmasını bu yüzden hala çözemiyorum.



TESPİTLİ YORUM

@askimbiz Etrafta hiç kolbastı oynayan çocuk kalmadı ya biz çocukken biri naber dese önce bi kolbastı show yapıp öyle iyiyim diyoduk..