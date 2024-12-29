"Seni bulacam oğlum."

Dayak yiyen kişinin dayak atan rakibine tehdididir. Mantıksızdır.

Zaten dayak yemiştir ve karşısındadır adam.

Sonradan bulunca ne yapacağı merak konusudur.

"10 kişi saldırdılar."

Dayak yiyen kişinin konuyu eşe dosta anlatırken kullandığı ifadedir.

Hiçbir zaman teke tekte dayak yemez. Hatta, 10 kişinin 9'unu dövmüş 10'uncu kişi arkadan saldırmıştır.

"Bende bir şey yok. Sen bir de onun halini gör."

Ağzı burnu dağılmış dayakzedemizin avuntu cümlelerindendir.

Kendisindeki hasarı çok görmez. Hatta, dayak yediği adama acımamızı sağlamaya çalışır.

"Görüşücez sizle. Bittiniz oğlum siz."

Birden fazla kişiden dayak yiyen elemanın rakiplerine gözdağı vermek için söylediği söz.

Çok korkutucudur. Dayak atanlar tir tir titrer. Kaçacak yer ararlar.

"Hepsini teker teker yakalayıp mahvedecem."

Dayak yiyen gencimizin konu hakkında ilerideki planlarını özetleyen sözüdür.

Hepsini teker teker bulup, tenhaya çekip yaptıklarını bir güzel ödetecektir. İntikamı acı olacaktır.

Çok yanlış kişiye bulaşmışlardır.

"Kapıya çarptım."

Rutin bir yalandır.

Bir diğer kardeşi de "Merdivenlerden düştüm" dür. Kapı o açıyla nasıl çarpar, göz nasıl merdivenlere yumruk yemiş gibi vurulmuştur açıklanmaz.

"Öldürün beni. Başınıza bela olurum."

Yediği dayak yüzünden bünyesi fena etkilenmiş olan arkadaşımızın sözleri. Dayak yedi diye ölmek ister.

Eğer öldürmezlerse düşmanlarına çok kötü şeyler yapacağını söyleyerek tehditlerde bulunur.

"Ben de vurdum sağlam birkaç tane."

Dayak mağdurumuzun tek tesellisidir.

Kendisinin ağzı burnu dağılmıştır, ancak attığı bir iki fiske dünyalara değer onun için. Hayatta kalmasının, ileriye umutla bakmasının tek sebebidir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bir ABD üniversitesinde 2021'de yaşanan olayda, bir öğrenci, hayatında ilk kez bir çalar saat satın aldı ve sabah dersine geç kalmamak için alarmı kurdu. Ancak alarm çaldığında ne olduğunu anlamayıp polisi aradı. Telefon kaydında, "Evimde bir şey çalıyor ama nereden geliyor bilmiyorum, galiba bir cihaz bozuldu" dediği duyuldu. Olay çözülünce, arkadaşları aylarca bu durumla dalga geçti.



GÜLÜ YORUM

@yigittab Bir süredir ailemi görmüyordum, sürpriz yapayım dedim. Beni görünce şok oldular. Biz de neye bakıyorduk tam inanamazsın dedi annem, sanıyorum ki çocukluk fotoğrafları falan. Salona bir girdim, Youtube'da açık olan videonun adı "yıllar sonra sahipleriyle buluşan VEFALI HAYVANLAR"...



TESPİTLİ YORUM

@degersizbihayat Mutluysan 4 saat uyusan da yeter. Mutsuzsan 24 saat uyusan da yetmez tek açıklaması mutluluk...