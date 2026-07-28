"Beş dakika sonra çıkarım." Bu cümle, Türkçe'de zaman belirtmekten çok iyi niyet beyanıdır. Çünkü bu beş dakika, fizik kurallarına değil, kişinin o anki ruh hâline bağlıdır. Bu insanlar için "çıkmak", ayakkabıyı giymek değildir. Çıkmak; önce telefonu şarja takıp iki dakika sosyal medyaya bakmak, sonra "Hazır kalkmışken bir su içeyim" demek, mutfakta dolabı açınca neden açtığını unutmak, tam kapıya gelirken cüzdanı aramak ve son olarak aynaya bakıp "Şu tişörtle mi gitsem?" diye küçük bir kimlik sorgulaması yaşamaktır. Karşı tarafta bekleyen kişi ise safça hesap yapar:

"BEŞ DAKİKA DEDİ... DEMEK Kİ ON DAKİKAYA GELİR."

Hayır. Sen hâlâ bilimsel ölçü birimleriyle düşünüyorsun. Buradaki beş dakika, en az yirmi beş dakika ve bir adet "Geliyorum, çıkıyorum şimdi" mesajı içerir. En ilginç tarafı ise bu insanlar yalan söylediklerini düşünmez. Gerçekten beş dakika sonra çıkacaklarına inanırlar. Sadece beş dakikanın başlangıç noktasını seninle aynı yerden almazlar. Onların beş dakikası, zihinsel olarak çıkmaya karar verdikleri anda başlar. Fiilen hareket etmeleri şart değildir. Bir de bunun ileri seviyesi vardır:

"KAPININ ÖNÜNDEYİM."

Bu cümleyi duyduğunuz anda bilin ki kişi büyük ihtimalle hâlâ evde anahtar arıyordur. Çünkü bazı insanlar için "kapının önü", kendi apartman kapılarının önüyle sizin bulunduğunuz yer arasındaki tüm evrendir.

İşin en komik tarafı ise aynı insanlar biri kendilerine geç kaldığında ilk cümleyi kurar:

"YA İNSAN HABER VERİR, KAÇ SAATTİR BEKLİYORUM!"

Demek ki zaman göreceli değilmiş. Sadece "5 dakikasonra çıkarım" diyenlerin etrafında bükülüyormuş.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Rusya'da yeni bir iş modeli ortaya çıktı: Barbekü için arkadaş kiralama. 13 ila 65 dolar arasında değişen ücretlerle, bir yabancı gelip sizinle barbekü yapıyor, sohbet ediyor ve mangalı hazırlıyor. Hizmet sadece erkeklere özel ve arkadaşlık amacı taşımıyor. Restoran işletmecisi Yevgeny Demchenko, "Bu tamamen doğal... Bir ihtiyaç varsa, bir hizmet ortaya çıkar" diyor...

TESPİTLİ YORUM

@koalamayan Temmuz ayının ortasındayız millet üçüncü tur tatile çıkıyor, tek merak ettiğim sizin yıllık izin kaç gün...

GülüYorum

@guluyomdaima Karşı apartmana yeni birileri taşınmış, annesiyle kızı balkonda oturuyo... Kızı dedi ki "Bugün hava biraz serin ferahladım", annesi de şey diyo: KEŞKE BABAN DA EVDE OLMASAYDI DAHA İYİ OLURDU.

AlkışlıYorum

Eskişehir'de yıllardır satamadığı eski otomobilini yeniden satışa çıkaran bir vatandaş, gelen takas tekliflerini paylaşınca sosyal medya eğlendi. Teklifler arasında "yarısı yenmiş döner", "1 litre kola, bir koli su" gibi öneriler vardı. Aracın sahibinin "Arabayı bazen nereye park ettiğimi bile unutuyorum." demesi de yorumların fitilini ateşledi.