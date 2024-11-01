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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 1 Kasım 2024

Arkadaşa aşık olmak

KISKANÇLIK: İçlerinden biri başka insanlarla konuştuğunda veya onlarla çıktığında kıskançlık veya rahatsızlık belirtileri gösterirler.
BİRLİKTE DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRİYORLAR: Her zamankinden daha fazla zaman geçiriyorlar ve diğer arkadaşlarına veya taahhütlerine göre birbirlerine öncelik veriyor gibi görünüyorlar.
FİZİKSEL YAKINLIK: Genellikle fiziksel yakınlık için bahaneler bulurlar; örneğin, yan yana oturmak veya ayakta durmak, hafif dokunuşlar veya uzun süren sarılmalar.
ŞAKALAŞMA VE FLÖRT: Şakacı şakalaşmalar veya flörtöz şakalaşmalar yaparlar, çoğunlukla daha derin bir sevgiyi çağrıştıran bir tonla.
DUYGUSAL YAKINLIK: Kişisel düşünce ve duygularını başkalarıyla olduğundan daha fazla birbirleriyle paylaşırlar ve bu da duygusal yakınlık duygusu yaratır.
ÖZEL DİKKAT: Diğer kişi için önemli olan küçük ayrıntıları veya tercihleri hatırlar ve bunlara göre hareket ederler, bu da derin bir dikkat düzeyini gösterir.
DESTEK VE FEDAKARLIK: Aşırı görünebilecek durumlarda bile birbirlerine destek olmak veya fedakarlık yapmak için ellerinden geleni yaparlar.
GELECEK KONUŞMALARI: Her ikisini de ilgilendiren gelecek planlarını veya senaryolarını sık sık tartışırlar; bu da uzun vadeli bir bağ kurma isteklerini gösterir.
Bu işaretler, aralarındaki duyguların arkadaşlıktan daha derin olabileceğini düşündürebilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
1935'te Sidney'de bir akvaryuma getirilen köpek balığı, bir ziyaretçinin gözü önünde bir insan kolu kustu.
Kol, cinayete kurban giden bir adamın kimliğinin bulunmasını sağladı. Bu olay, Avustralya tarihine geçen bir suç davası başlattı ve hem sualtı hem de adli dünyada tuhaf bir öykü olarak kaldı.

TESPİTLİ YORUM
@yokmaalesef Eee anlat bakalım hangi noktada düz bir mal olmak seni kesmedi de kediye hesap açıp kedinin ağzından çocuk gibi konuşmalı tweetler atan iflah olmaz bir mal haline geldin...

GÜLÜ YORUM
@cihatakbel Bir tane çocuk Sadettin Teksoy'a çıkmıştı, "Ben reenkarnasyonum, Barış Manço'ydum eski hayatımda" diye. Sonra bir çocuk da "Ben Zeki Müren'im" dedi. Olay öyle büyüdü ki 9-10 ay sonra bir çocuk da "Ben şarkıcı Çelik'tim" dedi ama Çelik o zaman hayattaydı.

ALKIŞLI YORUM
@hickimseydi Şu hayatta dikkate aldığım insan sayısı 4 ya da 5 falan, geri kalanlarla konuşurken içimden Kenan Doğulu'nun Çakkıdı'sını söylüyorum...

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