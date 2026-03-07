CANLI YAYIN
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Dünyadan komik davalar

Eklenme Tarihi 7 Mart 2026

Red Bull GmbH - "Kanatlandırmıyor" Davası - ABD: "Red Bull kanatlandırır" sloganının gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla toplu dava açıldı. Davacılar, içeceğin zihinsel performansı iddia edildiği kadar artırmadığını savundu.
Şirket, davayı uzatmak yerine uzlaşma yoluna gitti ve milyonlarca dolar ödedi.
Mahkeme kayıtlara şunu geçmedi ama halk arasında sonuç şuydu:
Kimse uçamadı, ama bazı tüketiciler ekonomik olarak hafifledi.

McDonald's -Sıcak Kahve Davası - ABD:
1990'lı yıllarda bir müşteri, servis edilen kahvenin aşırı sıcak olması nedeniyle ciddi yanıklar yaşadı ve dava açtı.
Başta kamuoyunda "Kahve sıcakmış, dava açmış" şeklinde alay konusu oldu. Ancak mahkeme sürecinde kahvenin normalden çok daha yüksek derecede servis edildiği ortaya çıktı.
Sonuç: Şirket politikaları değişti.
Bu dava hem trajik hem de kamuoyunun olayları yüzeysel değerlendirmesine örnek olarak hukuk tarihine geçti.

67 Milyon Dolarlık Pantolon - ABD: Bir müşteri, kuru temizlemecinin pantolonunu kaybettiğini iddia etti. Dükkan vitrininde yazan "Memnuniyet garantilidir" ifadesini hukuki dayanak göstererek 67 milyon dolar talep etti.
Mahkeme talebi reddetti ancak dava yıllarca sürdü ve işletme ciddi maddi zarar gördü.
Bir pantolon, küçük bir tekstil ürünü olabilir.
Ama hukukta bazen kumaş değil, prensip ölçülür.

Şeytan'a Dava- ABD:
Bir mahkûm, başına gelen tüm talihsizliklerden Şeytan'ı sorumlu tutarak dava açtı.
Mahkeme dosyayı ciddiyetle inceledi. Ancak temel bir sorun vardı:
Tebligat yapılacak resmi bir adres bulunamadı.
Sonuç olarak dava usulden reddedildi.
Hukuk sistemi metafizikle kısa ama unutulmaz bir temas yaşadı.

Hırsızın Ev Sahibine Dava Açması- ABD: Bir hırsız, soyduğu evde mahsur kaldıktan sonra "duygusal travma ve yetersiz beslenme" gerekçesiyle ev sahibine dava açtı.
Yani suç işlerken yaşadığı psikolojik zorluklar için tazminat talep etti.
Mahkeme davayı reddetti.
Ancak dava başlığı bile başlı başına absürd bir hukuk anekdotu olarak kaldı.

Büyü Tutmadı Davasıİspanya:
Bir müşteri, medyumun yaptığı büyünün işe yaramadığını iddia ederek ücret iadesi talep etti.
Mahkeme, büyünün "somut etkisinin" nasıl ölçüleceği konusunda hukuki bir değerlendirme yapmak zorunda kaldı. Metafizik ile hukuk ilk kez aynı cümlede bu kadar ciddi şekilde buluştu.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
"Cam" Tabutunda Gezen Kral (İspanya Kralı II. Felipe, 16. yüzyıl):
İspanya Kralı II. Felipe, ölümden çok korkuyordu.
Bu yüzden, camdan yapılmış bir tabut yaptırdı ve içinde dolaşıyordu.
Böylece ölümsüz olacağına inanıyordu.
Tabut, onunla birlikte seyahat ediyor, toplantılara bile katılıyordu.
Tarihin en şeffaf kralı.

