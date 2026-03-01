Kredi kartı aslında şeytanın kurumsallaşmış hâli. Artık boynuzla gelmiyor; takım elbise giyiyor, banka logosu taşıyor.İlk tanışma çok masumdur."Hoş geldin" der."İlk yıl aidat yok." Şeytan bile bu kadar yumuşak başlamaz.Sonra yavaş yavaş hayatına karışır.Marketteyken arkandan seslenir:-"O ucuz olanı alma… sen buna layıksın." Pahalı ürünü alırsın.Kart memnundur.Sen de 3 saniye.Asıl gücü 'sonra ödersin' cümlesindedir.Bu cümle insanlığın başına gelmiş en büyük felakettir.Çünkü "sonra" diye bir zaman yoktur."Sonra", bankanın takviminde ay sonudur.Taksit, şeytanın sabır oyunudur.Peşin alırsan bir kere üzülürsün.Taksitle alırsan her ay hatırlatır:-"Beni unutmadın değil mi?" Gece alışverişleri ise ayrı bir ayindir.Saat 02.13.Akıl kapalı.Mantık uyuyor.Kart uyanık.Bir bakmışsın "aslında hiç ihtiyacın olmayan ama indirimde olduğu için ruhen sana iyi geleceğine inandığın" bir şey almışsın.Ay sonu geldiğinde kart seni yalnız bırakır.Hesaplaşma bankayla olur.Kart kenarda sigarasını yakar gibi durur:-"Ben sadece aracıyım." En korkutucu tarafı ne biliyor musun?Kredi kartı seni fakir gibi hissettirmez.Ta ki gerçekten fakir olana kadar.Özetle:Kredi kartı şeytandır ama akıllıdır.Seni cehenneme atmaz… Seni aylık ödeme planına bağlar.Tokyo'da 2018 yılında yaşanan olay, hırsızlık kavramına bambaşka bir boyut kattı. Gece bir eve giren hırsız, içerideki dağınıklığı görünce duraksadı.Ortalık karışıktı, çöpler birikmişti.Çalmaya yönelmek yerine önce evi toparlamaya karar verdi.Çöpleri poşetleyip attı, dağınık eşyaları düzenledi, masayı ve odayı derli toplu hale getirdi. İşini bitirdikten sonra evden çıktı ama tek bir eşya bile almadı.Ev sahibi güvenlik kameralarını izlediğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Eve giren biri vardı ama hırsızlıktan çok temizlik yapılmıştı. İlk refleksi polisi aramak değil, "Herhalde temizlik şirketi gelmiş" diye düşünmek oldu. Olay kısa sürede "dünyanın en kibar hırsızı" olarak anılmaya başladı.Gittiğim evin banyosunda tartı varsa mutlaka çıkıp kiloma bakarım, refleks gibi bi' şey benim için, kendime engel olamıyorum.Bence bunu yapmayan da yoktur çünkü ülkece tartılmayı seven bir milletiz, aksi takdirde seyyar tartıcılık bir iş kolu olamazdı