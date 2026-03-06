Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Goncagül Kara hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kavşakta Feci Çarpışma

Kaza, Gölhisar ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Goncagül Kara'nın kullandığı 42 AAR 33 plakalı motosiklet ile M.E. yönetimindeki 07 BRE 815 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

Hastanede Kurtarılamadı

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Goncagül Kara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahaleye rağmen 22 yaşındaki Kara, doktorların çabalarına yanıt vermedi ve hayatını kaybetti.

Kaza Anı Kameraya Yansıdı

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Görüntülerde; kavşakta bekleyen kamyonetin yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçtiği, yolu geçmeye çalıştığı sırada motosikletin kamyonetin ön kısmına yandan çarptığı açıkça görülüyor. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar da kameralara yansıdı.

Cenaze Kızılyaka Köyüne Defnedilecek

Goncagül Kara'nın cenazesi, bugün Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Kızılyaka köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.