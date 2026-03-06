Hacdan gelen biri eskiden sadece gelmezdi… "Dönerdi." Sanki başka bir boyuttan ışınlanmış gibi.

Uçakla 3 saatte değil; aylar süren yolculuktan bahsediyoruz. O yüzden mahallede şöyle bir hava oluşurdu:

- Hacı geldi.

Cümle bu kadar. Soyadına gerek yok.



KARŞILAMA TÖRENİ (ORGANİZE AMA RESMİ DEĞİL):

Hacı amca otobüsten iner inmez: En öndeki çocuklar bidonları kapmaya çalışır.

Orta yaş grubu hurma poşetinin hacmini analiz eder.

Teyzeler gözyaşı moduna geçer. Sanki milli sporcu olimpiyattan dönmüş gibi.



HACI ZİYARETİ: MAHALLENİN SOSYAL ETKİNLİĞİ:

İlk bir hafta ev sürekli doludur. Kapı hiç kapanmaz.

Çay demlenir. Hurma tabağı çıkar. Zemzem küçük çay bardağına koyulur.

Ve herkes sırayla sorar:

- Kâbe'yi ilk görünce ne hissettin?

Hacı amca aynı hikâyeyi günde 14 kez anlatır.

Her anlatışta duygu seviyesi yüzde 3 artar.



ZEMZEMİN BİLİIMSEL GÜCÜ:

Evde biri grip mi oldu?

Hemen:

- Bir kaşık zemzem verelim.

Çocuk sınava mı girecek?

- Bir yudum iç, zihin açılır.

Zemzem o dönem hem vitamin, hem moral, hem manevi powerbank'ti.



HURMANIN STATÜSÜ:

Normal hurma başka.

"Hac hurması" başka. O hurma tane hesabıyla verilir.

Misafir tabağa elini uzatırken içinden matematik yapar:

- Acaba ikinciyi alırsam ayıp olur mu?



SECCADE SHOW:

Hacı seccadesi serildi mi evde otomatik bir sessizlik olur. Desen farklıdır. Renk daha parlaktır. Bir de mutlaka şu cümle gelir:

- Oradan aldık, Medine'den.

O anda seccade normal tekstil ürünü değil, premium ibadet aksesuarıdır.



EV DEKORASYONU GÜNCELLEMESİ:

Duvara Kâbe tablosu asılır.

Altına camlı çerçeve. Yanına tespih. Salon artık "hac sonrası versiyon 2.0"dır.



ASIL OLAY NEYDİ?:

Eskiden hacdan dönmek sadece hediyelik getirmek değildi. Mahalleye bir heyecan gelirdi. Hikâye gelirdi.

Toplanma bahanesi gelirdi.

Ve en önemlisi:

Hacı amca bir süreliğine mahallenin en saygı duyulan insanı olurdu.

Bugün?

Uçaktan inip WhatsApp durumuna "Elhamdülillah" yazıyoruz. O eski mahalle kalabalığı yok belki… Ama hurmanın tadı hâlâ aynı...



